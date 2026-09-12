Klub Al-Taawoun memberi gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, bintang Al-Hilal, sebuah rekor bersejarah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Hilal bertandang ke markas Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Susunan pemain inti Al-Hilal menampilkan Savic di lini tengah seperti biasa, di samping pemain Portugal Ruben Neves dan pemain Arab Saudi Mohamed Kanno.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Penampilan Savic memberinya sebuah rekor bersejarah, karena pertandingan ini menjadi laga ke-100 baginya di Liga Roshn Arab Saudi, sejak kedatangannya ke Al-Hilal pada musim panas 2023, dari klub Italia Lazio.

Sejak saat itu, gelandang asal Serbia tersebut tampil dalam 99 pertandingan sebelum menghadapi Al-Taawoun, di mana ia mencetak 35 gol, dengan rata-rata lebih dari satu gol setiap 3 pertandingan, sebuah rasio yang sangat tinggi untuk seorang gelandang.

Pemain berusia 31 tahun itu tidak hanya menonjol dalam peran mencetak gol, tetapi ia juga berhasil menciptakan 27 gol, dengan rata-rata lebih dari satu assist setiap 4 pertandingan.

Perlu dicatat bahwa Savic adalah pencetak gol terbanyak Al-Hilal pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, meskipun ia seorang gelandang, di mana ia mencetak 4 gol dalam enam pertandingan terakhir, sementara ia menciptakan satu gol lainnya.