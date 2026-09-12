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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Gelandang berjuluk mesin gol: Al-Taawoun memberi Savic angka bersejarah di Roshn

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Milinkovic-Savic
Arab Saudi
Serbia

Gelandang asal Serbia mencetak sejarah

Klub Al-Taawoun memberi gelandang asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, bintang Al-Hilal, sebuah rekor bersejarah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Hilal bertandang ke markas Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Susunan pemain inti Al-Hilal menampilkan Savic di lini tengah seperti biasa, di samping pemain Portugal Ruben Neves dan pemain Arab Saudi Mohamed Kanno.

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Penampilan Savic memberinya sebuah rekor bersejarah, karena pertandingan ini menjadi laga ke-100 baginya di Liga Roshn Arab Saudi, sejak kedatangannya ke Al-Hilal pada musim panas 2023, dari klub Italia Lazio.

Sejak saat itu, gelandang asal Serbia tersebut tampil dalam 99 pertandingan sebelum menghadapi Al-Taawoun, di mana ia mencetak 35 gol, dengan rata-rata lebih dari satu gol setiap 3 pertandingan, sebuah rasio yang sangat tinggi untuk seorang gelandang.

Pemain berusia 31 tahun itu tidak hanya menonjol dalam peran mencetak gol, tetapi ia juga berhasil menciptakan 27 gol, dengan rata-rata lebih dari satu assist setiap 4 pertandingan.

Perlu dicatat bahwa Savic adalah pencetak gol terbanyak Al-Hilal pada musim ini di Liga Roshn Arab Saudi, meskipun ia seorang gelandang, di mana ia mencetak 4 gol dalam enam pertandingan terakhir, sementara ia menciptakan satu gol lainnya.

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