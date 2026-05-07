Gelandang Atlético Madrid harus sangat khawatir soal peluangnya tampil di Piala Dunia

Masih sangat diragukan apakah Johnny Cardoso akan ikut serta dalam Piala Dunia musim panas mendatang. Gelandang asal Amerika Serikat yang bermain untuk Atlético Madrid ini mengalami cedera serius saat latihan pada hari Kamis.

Atleti menulis di situs resminya bahwa Cardoso tidak dapat menyelesaikan sesi latihan tersebut. "Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan laporan menunjukkan bahwa gelandang tersebut mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kanannya."

"Cardoso akan menjalani fisioterapi dan rehabilitasi di gym, dan perkembangan cedera tersebut akan menentukan kapan ia dapat kembali berpartisipasi dalam pertandingan," kata Atlético.

MARCA melaporkan bahwa Cardoso cukup terguncang setelah mengalami cedera tersebut. Oleh karena itu, sangat diragukan apakah ia akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia. Cardoso dipastikan tidak akan bermain lagi untuk Atlético musim ini.

Atlético tampaknya mengkhawatirkan hal terburuk dan menulis di media sosial: "Kami mendoakanmu agar cepat sembuh, Johnny. Kamu akan kembali lebih kuat!"

Pemain yang telah 23 kali membela timnas ini masuk dalam skuad pelatih Mauricio Pochettino pada periode pertandingan internasional terakhir, dan jika dalam kondisi fit, ia pada dasarnya sudah pasti masuk skuad Piala Dunia.

Gelandang berusia 24 tahun asal New Jersey ini pindah dari Real Betis pada musim panas tahun lalu dengan nilai transfer sekitar 24 juta euro. Hingga saat ini, Cardoso telah mencatatkan 30 penampilan untuk Atlético.