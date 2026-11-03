Gelandang Arsenal Martin Zubimendi bersiap hengkang pada Januari, Real Madrid, Barcelona, dan Chelsea termasuk di antara tujuh klub yang telah diberi tahu

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Gelandang Arsenal Martin Zubimendi siap mengupayakan kepindahan dari Emirates Stadium ketika bursa transfer musim dingin dibuka demi menghidupkan kembali kariernya di level klub yang tengah tersendat. Tujuh klub papan atas Eropa, termasuk raksasa Spanyol Real Madrid dan Barcelona serta rival Arsenal di Liga Primer Inggris, Chelsea, telah diberi tahu bahwa ia tersedia untuk direkrut.

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Pengatur serangan asal Spanyol mencari awal baru

Menurut TEAMtalk, Zubimendi memutuskan untuk mempertimbangkan kepergian saat bursa transfer kembali dibuka setelah menjalani periode yang membuatnya frustrasi di London utara. Direkrut pada 2025 dengan biaya £60 juta di tengah persaingan ketat, pemain timnas Spanyol dengan 30 penampilan itu awalnya diharapkan menjadi poros lini tengah Mikel Arteta. Namun, posisi sang pengatur serangan dalam pilihan tim berangsur menurun selama setahun terakhir dan ia belum pernah menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer musim ini.

Klub-klub besar Eropa memantau ketersediaannya pada musim dingin

Laporan tersebut menyebut Atletico Madrid telah bergabung dengan rival domestik mereka, Real Madrid dan Barcelona, dalam menunjukkan minat kuat untuk membawa gelandang yang bermain lebih dalam itu kembali ke negara asalnya. Minat besar juga datang dari Bundesliga. Sumber internal mengungkapkan bahwa Bayern Munich dan Borussia Dortmund telah diberi tahu mantan bintang Real Sociedad itu bisa mengupayakan kepindahan pada Tahun Baru.

Di Inggris, para perantara telah berbicara langsung dengan Chelsea mengenai ketersediaannya, sementara Liverpool, yang sudah lama mengaguminya di Liga Primer, juga telah mendapat informasi tentang situasinya. Meski begitu, klub asal Anfield tersebut dinilai jauh lebih kecil kemungkinannya untuk ikut bersaing pada tahap ini, mengingat upaya mereka sebelumnya untuk merekrut Zubimendi terjadi di bawah kepemimpinan staf pelatih terdahulu.

Persaingan ketat di lini tengah membatasi kesempatan

Posisi Zubimendi di Arsenal diklaim semakin memburuk menyusul kedatangan Bruno Guimaraes yang menyita perhatian pada musim panas, yang secara signifikan memperketat persaingan untuk mendapatkan tempat sebagai starter di lini tengah. Selain itu, keputusan staf pelatih untuk menempatkan lulusan akademi Myles Lewis-Skelly di atasnya dalam urutan pilihan pada musim lalu telah menunjukkan bahwa perannya kian mengecil.

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Media tersebut menyebut jajaran petinggi klub sepenuhnya menyadari keinginan sang pemain untuk hengkang setelah hanya mencatatkan 67 penampilan di semua kompetisi. Laporan terpisah baru-baru ini mengindikasikan bahwa Arteta dengan berat hati akan mengizinkan kepergiannya. Seorang jurnalis bulan lalu bahkan mengklaim bahwa pemain asal Spanyol itu sudah ditakdirkan bergabung dengan salah satu klub peminat tertentu ketika bursa transfer musim dingin dibuka.

Skema peminjaman perlu dipertimbangkan dengan cermat

Arsenal kini bersiap menerima pendekatan resmi pada Januari dan bisa mempertimbangkan untuk menyetujui skema peminjaman terlebih dahulu jika persyaratan finansialnya sesuai bagi semua pihak. Melindungi investasi awal mereka sebesar £60 juta tetap menjadi hal penting bagi Arsenal saat menilai rincian skema kesepakatan apa pun dengan klub-klub peminatnya. Bagi Zubimendi, mendapatkan waktu bermain secara konsisten adalah prioritas utama seiring masa baktinya di Inggris mendekati akhir yang tak terduga.