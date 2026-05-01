Gelandang Ajax, Mokio, langsung merespons berita tentang kepindahannya ke negara lain

Jorthy Mokio ingin meninggalkan Belgia demi membela tim nasional Kongo, demikian yang diungkapkan oleh jurnalis transfer Belgia Sacha Tavolieri pada hari Jumat. Namun, menurut gelandang Ajax tersebut, rencana untuk pindah ke negara lain belum begitu mendesak.

''Saya belum membuat keputusan final dan saya juga tidak akan melakukannya sebelum akhir musim ini,'' jelas Mokio dalam percakapan dengan pengamat klub Mike Verweij dari De Telegraaf.

Mokio bermain selama dua menit bersama timnas Belgia pada Maret 2025. Setelah itu, talenta muda ini lebih sering tampil dalam pertandingan internasional bersama timnas Belgia U-17 dan berpartisipasi di Piala Dunia U-17.

Pemain muda Ajax (18) ini baru bisa membela Kongo paling cepat pada 2028, sehingga partisipasinya di Piala Dunia yang akan datang sudah pasti tidak mungkin. Setidaknya harus sudah berlalu tiga tahun sejak pertandingan internasional terakhir (dalam kompetisi resmi) untuk negara asalnya. Selain itu, pemain tersebut tidak boleh telah bermain lebih dari tiga pertandingan internasional (termasuk pertandingan persahabatan) untuk negara pertama. Terakhir, pemain tersebut tidak boleh berusia lebih dari 21 tahun saat memainkan pertandingan internasional untuk negara pertama.

Asosiasi Sepak Bola Belgia (KBVB) kini telah mengetahui keraguan yang dialami Mokio. Mereka berencana untuk berdiskusi dengan gelandang Ajax tersebut dalam beberapa minggu ke depan, meskipun tidak akan ada janji finansial yang diberikan, seperti yang kadang-kadang terjadi di negara-negara Afrika.

Menurut Tavolieri, Mokio sangat ingin berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko serta secara definitif membela Kongo. Namun, sejauh ini, pilihan tersebut tampaknya belum final sama sekali.