Juara Inggris yang diperkuat pemain tim nasional Kai Havertz itu menang 1-0 (0-0) di kandang Nottingham Forest. Kemenangan keenam dalam tujuh pertandingan Liga Primer tersebut menjadi persiapan yang sukses untuk laga besar Liga Champions melawan Bayern Munich pada Rabu (pukul 21.00/DAZN).

Arsenal mempertahankan posisi kedua dengan 18 poin, di depan Brighton & Hove Albion, yang menang 5-0 atas Crystal Palace dan menempati posisi ketiga dengan selisih dua poin dari The Gunners.

"Terkadang menghadapi tim yang begitu sulit ditembus bisa membuat frustrasi. Pada babak pertama, kami tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Itu harus kami bahas," kata pelatih Arsenal Mikel Arteta. "Kami punya dua peluang bagus pada babak kedua, tetapi satu-satunya tembakan tepat sasaran akhirnya masuk, dan bola itu sedikit berbelok arah setelah mengenai pemain lain."

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Bagaimana penampilan Kai Havertz melawan Nottingham Forest?

Havertz kembali masuk susunan starter pilihan Arteta untuk pertandingan liga ketujuh berturut-turut. Sebelum laga, Arteta dengan tegas menepis keraguan terhadap ketajaman pemain berusia 27 tahun itu, yang terakhir kali mencetak gol lebih dari sebulan lalu: "Dia membutuhkan banyak pertandingan. Dia punya kemampuan untuk menjadi penyerang top."

Saat serangan Arsenal kurang tajam, Havertz juga lebih banyak tampil tanpa banyak memberi dampak. Ia hanya mencuri perhatian lewat sebuah sundulan pada babak pertama (menit ke-37). Arteta pun melakukan perubahan dengan memasukkan Madueke saat jeda.

Tak lama kemudian, ia menarik Havertz pada menit ke-66. Lewat tembakan tepat sasaran pertama tim tamu, pemain sayap Madueke (menit ke-80) menjadi penentu kemenangan atas Nottingham yang dilatih Oliver Glasner.

Pada Sabtu malam sebelumnya, calon lawan Arsenal, Bayern Munich, menunjukkan kesiapan menghadapi Arsenal lewat pesta gol. Tim yang diperkuat pencetak gol Harry Kane itu menghajar RB Leipzig 6-1 (3-0) di arena kandangnya.