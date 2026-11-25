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Bayern Munich merilis pernyataan resmi pada Rabu (hari ini) terkait kondisi kesehatan bintangnya, Jamal Musiala, menyusul polemik yang muncul dalam beberapa hari terakhir mengenai detail cedera dan pemeriksaan medis yang dijalaninya. Pernyataan itu dikeluarkan sebelum tim bertolak ke Prancis untuk menghadapi Lille di Liga Champions.

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Krisis ini bermula dari sejumlah laporan dan pernyataan yang memunculkan pertanyaan mengenai sifat kondisi kesehatan pemain asal Jerman tersebut serta pemeriksaan yang dijalaninya dalam beberapa waktu terakhir, di samping polemik terkait sikap manajemen Bayern soal masa depannya. Hal itu mendorong klub dan agensi sang pemain mengeluarkan klarifikasi bersama untuk mengakhiri rumor yang beredar.

Jamal Musiala telah mengalami gangguan neurologis selama beberapa bulan, yang membuatnya sangat menderita. Kondisi ini berdampak pada dirinya dan juga pada Bayern Munich, yang belakangan menuai kritik tajam karena mengusulkan pemotongan gajinya mengingat performanya yang kurang memuaskan. Kasus ini memicu perdebatan luas di Jerman.

Musiala mengalami kemunduran pada Senin lalu, seperti diungkap surat kabar "Bild", dan penyakitnya tampaknya kecil kemungkinan sembuh dalam waktu dekat.

Bayern Munich bersiap menghadapi wakil Prancis, Lille, pada Rabu (hari ini) dalam laga pekan kelima fase liga Liga Champions, di saat persoalan Musiala menjadi sorotan utama di internal klub setelah muncul detail baru terkait pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain.

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Persoalan ini memicu polemik luas setelah pernyataan sejumlah petinggi klub, baik mantan maupun yang masih menjabat, mengenai masa depan Musiala . Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, dan Karl-Heinz Rummenigge, mantan CEO klub, meragukan kemungkinan sang pemain kembali ke level terbaiknya setelah masalah kesehatan yang dialaminya. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan peninjauan ulang gaji dan klausul kontraknya apabila ia tidak kembali ke performa terbaiknya, yang kemudian membuka pintu bagi kritik luas terhadap manajemen klub.

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Polemik makin memanas setelah Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional ("FIFPRO") turun tangan dan mengkritik pernyataan para petinggi Bayern Munich. FIFPRO menilai pembicaraan terbuka mengenai kemungkinan pemotongan gaji sang pemain akibat kondisi kesehatannya merupakan tekanan yang tidak dapat diterima selama masa pemulihannya, terlebih kontrak harus dihormati terlepas dari cedera maupun penurunan performa.

Dalam pernyataan bersama dengan agensi "11WINS" yang mewakili Musiala, Bayern Munich menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar pada Selasa kemarin berlangsung produktif dan bahwa kesehatan sang pemain menjadi prioritas utama kedua pihak. Mereka juga menegaskan bahwa Musiala akan mendapatkan dukungan penuh selama proses pemulihan hingga kembali ke lapangan.

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Pernyataan itu menambahkan bahwa Jamal Musiala menjalani pemeriksaan medis pertamanya pada 22 April 2025 akibat gejala yang menyerupai kejang absans. Pemeriksaan tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Bayern Munich dan departemen medis klub, segera setelah gejala neurologis itu muncul untuk pertama kalinya.

Klub Jerman tersebut dan agensi sang pemain menegaskan kesepakatan mereka untuk melanjutkan pembicaraan dalam waktu mendatang dengan semangat kerja sama dan kerahasiaan. Hal ini mengisyaratkan keinginan kedua pihak untuk meredam polemik seputar kondisi kesehatan Musiala dan tidak membuka detail tambahan di luar isi pernyataan bersama tersebut.

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Perkembangan ini terjadi di saat Musiala berupaya memulihkan kebugaran fisik dan kemampuan teknisnya, setelah masalah kesehatan membuatnya tidak bisa tampil secara reguler, sebelum ia mengalami cedera otot selama jeda internasional yang membuatnya kembali absen dari pertandingan.

Pemain asal Jerman itu tampil pada menit-menit akhir laga Bayern Munich melawan Koln yang berakhir imbang 1-1 pada 20 November bulan ini, setelah absen hampir dua bulan akibat cedera otot. Ia juga ikut dalam rombongan tim yang bertolak ke Prancis untuk menghadapi Lille, meski hal itu belum tentu berarti ia siap tampil dalam pertandingan tersebut.

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Musiala sebelumnya mengungkapkan bahwa ia mengalami kejang absans yang berkaitan dengan gangguan neurologis. Ia menjelaskan bahwa kondisinya tidak membahayakan kesehatannya dan ia berniat melanjutkan kariernya di sepak bola, sehingga persoalan kembalinya ke lapangan menjadi perhatian besar di internal klub Jerman tersebut maupun di kalangan pendukungnya.

Bayern Munich berharap krisis yang menyelimuti bintang mudanya itu segera berakhir dan sang pemain mendapatkan waktu serta dukungan yang dibutuhkan untuk kembali ke performa terbaiknya, terlebih ia terikat kontrak dengan klub Bavaria tersebut hingga 2030 dan dianggap sebagai salah satu elemen terpenting yang menjadi andalan tim dalam beberapa tahun ke depan.