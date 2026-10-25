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Lutsharel GeertruidaESPN
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Geertruida dan seorang pemain Feyenoord terlibat cekcok sengit seusai laga PSV melawan Feyenoord

PSV vs Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie

Situasi sempat memanas seusai laga PSV melawan Feyenoord (1-1). Jeremiah St. Juste menepuk Lutsharel Geertruida, yang kemudian memicu keributan singkat.

Di Eindhoven, pertandingan antara PSV dan Feyenoord berlangsung dalam suasana bersahabat. Tim tuan rumah unggul pada babak pertama, tetapi Feyenoord menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Lima belas menit sebelum laga berakhir, Geertruida mencetak gol yang membuat skor menjadi 2-1 berkat umpan Ivan Perisic. Namun, sebelum ia sempat merayakannya, hakim garis mengangkat bendera karena offside, dan keputusan itu tepat.

Seusai laga, suasana di lapangan sempat memanas. St. Juste menghampiri Geertruida dan menepuknya. Apa yang awalnya tampak seperti obrolan akrab berubah menjadi keributan kecil, dengan Geertruida melayangkan dorongan keras.

Ryan Flamingo dan Gaoussou Diarra kemudian turut bergegas mendekat untuk ikut campur. Pada akhirnya, situasi di lapangan segera kembali tenang.

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