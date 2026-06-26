Geert Wilders memprovokasi Maroko menjelang pertandingan Piala Dunia melawan tim nasional Belanda

Geert Wilders sudah mulai membahas pertandingan mendatang antara tim nasional Belanda dan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Ketua fraksi PVV itu mengunggah foto yang bernada ejekan di halaman Instagram-nya pada hari Jumat.

Wilders membagikan foto yang dihasilkan oleh Al, yang memperlihatkan dirinya sebagai wasit sedang memberikan kartu merah kepada seorang pemain Maroko. Di latar belakang, terlihat dua pemain Maroko yang memprotes keputusan politisi tersebut, yang menambahkan kalimat 'akan baik-baik saja'.

Pemimpin PVV ini sebelumnya sudah sempat menimbulkan kehebohan di Piala Dunia kali ini melalui sebuah postingan Instagram. Pada foto para pemain Maroko yang sedang berdoa, pria asal Limburg ini menulis teks 'F*ck Allah', yang memicu reaksi kemarahan.

Wilders jelas sedang mengikuti Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia telah beberapa kali mendoakan kesuksesan bagi timnas Belanda. “PVV berseru: Belanda di peringkat 1! Semoga sukses malam ini, Oranje! Selamat bersenang-senang semuanya!” tulisnya menjelang pertandingan fase grup melawan Swedia.

Timnas Belanda akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Pertandingan di Monterrey, Meksiko, akan dimulai pada Senin malam hingga Selasa dini hari pukul 03.00. Jika menang, Belanda akan bertemu dengan Afrika Selatan atau Kanada di babak perempat final.