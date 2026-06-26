Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
SaibariOther
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Geert Wilders memprovokasi Maroko menjelang pertandingan Piala Dunia melawan tim nasional Belanda

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup

Geert Wilders sudah mulai membahas pertandingan mendatang antara tim nasional Belanda dan Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Ketua fraksi PVV itu mengunggah foto yang bernada ejekan di halaman Instagram-nya pada hari Jumat.

Wilders membagikan foto yang dihasilkan oleh Al, yang memperlihatkan dirinya sebagai wasit sedang memberikan kartu merah kepada seorang pemain Maroko. Di latar belakang, terlihat dua pemain Maroko yang memprotes keputusan politisi tersebut, yang menambahkan kalimat 'akan baik-baik saja'.

Pemimpin PVV ini sebelumnya sudah sempat menimbulkan kehebohan di Piala Dunia kali ini melalui sebuah postingan Instagram. Pada foto para pemain Maroko yang sedang berdoa, pria asal Limburg ini menulis teks 'F*ck Allah', yang memicu reaksi kemarahan.

Wilders jelas sedang mengikuti Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia telah beberapa kali mendoakan kesuksesan bagi timnas Belanda. “PVV berseru: Belanda di peringkat 1! Semoga sukses malam ini, Oranje! Selamat bersenang-senang semuanya!” tulisnya menjelang pertandingan fase grup melawan Swedia.

World Cup
Netherlands crest
Netherlands
NED
Morocco crest
Morocco
MAR

Timnas Belanda akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Pertandingan di Monterrey, Meksiko, akan dimulai pada Senin malam hingga Selasa dini hari pukul 03.00. Jika menang, Belanda akan bertemu dengan Afrika Selatan atau Kanada di babak perempat final.

Iklan