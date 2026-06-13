Geert Wild0ers memposting cuitan hinaan yang aneh tepat sebelum dimulainya pertandingan Maroko di Piala Dunia

Geert Wilders memicu kehebohan di media sosial pada hari Sabtu dengan komentarnya yang kontroversial terhadap foto para pemain tim nasional Maroko. Pemimpin PVV itu menanggapi sebuah foto yang memperlihatkan beberapa pemain internasional sedang berdoa bersama di lapangan setelah mencetak gol.

Di bawah foto tersebut, Wilders hanya menulis dua kata: “F*ck Allah”. Pesan tersebut langsung memicu badai reaksi di X.

Waktu posting tweet tersebut cukup mencolok. Maroko akan menghadapi Brasil pada malam hari dari Sabtu ke Minggu dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.











