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Paul Ince mengatakan kepada GOAL bahwa terlalu banyak pemain di Old Trafford yang “bukan pemain Manchester United”. Menurutnya, uang dalam jumlah besar “terbuang” untuk Andrey Santos dan Youri Tielemans pada bursa transfer musim panas 2026. Manchester United dinilai mengabaikan kebutuhan paling mendesak dalam perekrutan pemain dan justru memperkuat area yang keliru.

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Dana besar dihabiskan untuk gelandang

Sudah cukup lama muncul pandangan umum bahwa klub yang bermarkas di stadion berjuluk ‘Theatre of Dreams’ itu membutuhkan tambahan pemain bertahan untuk mengatasi kelemahan yang cukup mengkhawatirkan. Dana besar telah diinvestasikan untuk pemain berorientasi menyerang seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko pada 2025.

Sekitar 12 bulan kemudian, lini belakang empat pemain yang rapuh kembali diabaikan. Sistem itu diterapkan lagi setelah kepergian Ruben Amorim, sementara pemain seperti Tielemans, Santos dan Carlos Baleba didatangkan . Ketiganya menelan biaya total sekitar £155 juta ($204 juta) .

Pochettino menggantikan Carrick yang dipecat

United hanya mendapat sedikit hasil dari pemain-pemain yang direkrut dari Aston Villa, Chelsea dan Brighton. Mereka terperosok ke zona degradasi Liga Primer sebelum mencopot Michael Carrick dari tugas kepelatihannya dan beralih kepada Mauricio Pochettino, yang bersiap datang dari tim nasional Amerika Serikat.

Pelatih asal Argentina itu, yang sebelumnya pernah bekerja di Inggris bersama Southampton, Tottenham dan Chelsea, harus mengatasi sejumlah persoalan . Bursa transfer baru akan kembali dibuka pada Januari, sehingga untuk sementara ia harus memaksimalkan pemain yang ada.

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Penilaian terhadap Tielemans dan Santos

Ketika ditanya apakah pemain seperti Tielemans dan Santos tidak memberikan peningkatan berarti dibandingkan pemain yang sudah ada di Old Trafford, mantan gelandang United yang pernah meraih gelar juara, Ince, yang berbicara dalam kerja sama dengan freebets.com, mengatakan kepada GOAL: “Pertama-tama, menurut saya perekrutan pemain di Old Trafford buruk.

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“Jajaran petinggi atau tim perekrutan mana pun yang berkualitas akan tahu bahwa perekrutan harus dimulai dari belakang. Mereka membutuhkan dua bek tengah, seorang bek kiri, seorang bek kanan, mungkin juga kiper pelapis. Jadi, keputusan mereka memprioritaskan lini tengah musim ini benar-benar aneh bagi saya.

“Yang lebih aneh lagi adalah perekrutan Andrey Santos, membayar £50 juta untuk seseorang yang nyaris tidak bermain bagi Chelsea. Dia gelandang muda dan saya berpikir, ‘mengapa kita membeli pemain seperti itu ketika Manchester United sudah punya Kobbie Mainoo?’ Dia pemain muda yang dibicarakan semua orang selama dua atau tiga tahun terakhir. Sejauh ini dia belum benar-benar membuktikan diri, meski sesekali memperlihatkan potensi untuk menjadi pemain top. Namun, dia membutuhkan lebih banyak pertandingan dan kesempatan untuk berkembang.

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“Jadi, mengapa Anda mendatangkan orang lain untuk bermain di posisi yang persis sama ketika Anda sudah punya pemain seperti itu? Bagi saya, £50 juta itu bisa dibilang terbuang. Uang itu bisa digunakan untuk membeli seorang striker atau beberapa bek.

“Mengenai Tielemans, ada pemain yang nyaman bermain untuk tim tertentu. Di Villa, dia tampil luar biasa. Menurut saya, itulah levelnya, tempat yang tekanannya tidak terlalu besar. Dia salah satu pemain utama di klub itu dan merupakan pemain yang sangat, sangat bagus. Namun, ekspektasinya berbeda ketika Anda datang ke Man United. Ada standar pemain berbeda yang harus Anda penuhi. Dan saya rasa, sejak kedatangannya, kita telah melihat bahwa sayangnya dia tidak berada di level itu.”

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Terlalu banyak pemain yang belum memenuhi standar

Ince, yang menghabiskan enam tahun bersama Manchester United antara 1989 dan 1995, kemudian membahas masalah lama United dalam mendatangkan pemain dengan kualitas yang tepat : “Ini sulit, karena terkadang ketika Anda datang ke tim yang sedang kesulitan, seperti Man United saat ini, sulit untuk menunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya.

“Menurut saya, itulah yang kita lihat pada Tielemans. Tidak diragukan lagi, dia pemain top yang bagus. Namun, apakah dia pemain yang memenuhi standar Man United? Saya tidak yakin. Meski begitu, saya bisa mengatakan hal yang sama tentang sebagian besar anggota tim.

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“Ketika saya bergabung dengan Manchester United pada 1989-1990, Anda melihat sekeliling ruang ganti dan berpikir, ‘wow, Bruce, Robson, Hughes, mereka pemain yang pantas membela Man United’. Sekarang, Anda tidak menemukan pemain seperti itu. Anda menemukan pemain yang memang bermain untuk Man United, tetapi bukan pemain yang pantas membela Man United. Itulah bedanya.

“Dulu hanya Man United klub yang pemainnya dinilai dengan ungkapan ‘dia bukan pemain yang pantas membela Man United’. Orang tidak pernah mengatakan dia bukan pemain yang pantas membela Liverpool atau City, yang selalu dikatakan adalah ‘dia bukan pemain yang pantas membela Man United’. Anda harus menjadi pemain dengan kualitas tertentu untuk bermain bagi Manchester United. Anda harus tampil baik pekan demi pekan di tengah ekspektasi para suporter. Level permainan, cara Anda membawa diri, standar dalam latihan, semua itu merupakan bagian dari menjadi pemain yang pantas membela Man United. Dan sayangnya, Man United tidak lagi memiliki pemain seperti itu.

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“Saya rasa Tielemans mungkin terdampak oleh hal itu. Menurut saya, dia berada dalam situasi ketika klubnya sedang kesulitan. Begitu pula Santos. Ketika Anda bergabung dengan sebuah klub sepakbola, Anda ingin datang ke klub yang sudah sukses dan melanjutkan kesuksesan itu.

“Alex Ferguson sangat hebat dalam hal itu: mendatangkan satu, dua atau tiga pemain, termasuk saya, Andrei Kanchelskis dan Mark Hughes, lalu terus membangun tim. Man United tampaknya mendatangkan pemain hanya demi mendatangkan pemain. Itulah sebabnya mereka kesulitan tahun ini.”

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Liverpool menjadi ujian pertama Pochettino

United kesulitan mengendalikan pertandingan, sementara kapten andalan Bruno Fernandes menanggung ekspektasi besar di lini tengah. Kreativitasnya belum mencapai level terbaik, tetapi ia membutuhkan bantuan pemain lain, baik saat bertahan maupun menyerang.

Era baru Manchester United akan dimulai di Anfield pada Minggu, dengan Liverpool menjadi lawan pada pertandingan pertama Pochettino sebagai pelatih. Ia membutuhkan sejumlah pemain yang sejauh ini tampil di bawah harapan pada musim 2026-27 untuk meningkatkan performa dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi aset jangka panjang bagi klub yang telah 13 kali menjuarai Liga Primer itu.