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Mantan gelandang Manchester United Paul Ince mengecam keras mantan klubnya karena menghabiskan £50 juta untuk merekrut Andrey Santos pada bursa transfer musim panas. Mantan pemain timnas Inggris itu menilai biaya transfer yang sangat besar tersebut sepenuhnya sia-sia dan merasa tim kini kesulitan menarik pemain yang benar-benar elite.

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Mempertanyakan biaya transfer yang sangat besar

Ince mengecam keras keputusan United merekrut Santos. Klub itu menghabiskan £50 juta untuk mendatangkan pemain asal Brasil itu dari Chelsea pada bursa transfer musim panas. Manchester United merekrut Santos bersama Youri Tielemans dan Carlos Baleba untuk menambah kedalaman lini tengah.

Namun, Santos hanya menjadi starter dalam empat dari sepuluh pertandingan pertama klub itu di Liga Primer Inggris di bawah mantan manajer Michael Carrick. Setelah kepergian Carrick , Mauricio Pochettino datang ke Old Trafford. Meski terjadi pergantian manajer, Ince menilai biaya transfer yang sangat besar itu sepenuhnya menyia-nyiakan sumber daya klub.

Uang dihamburkan untuk posisi yang keliru

Ince bersikeras bahwa dana yang dialokasikan untuk Santos seharusnya diinvestasikan di area lain di lapangan. Menurutnya, skuad saat ini sangat kekurangan kualitas di lini belakang maupun lini depan.

"Mengapa mereka menghabiskan £50 juta untuk Santos?" kata Ince kepada The Sun. "Itu £50 juta yang terbuang sia-sia. Mereka bisa menggunakannya untuk memperkuat pertahanan atau membeli seorang penyerang. Mereka punya [Kobbie] Mainoo, yang perlu berkembang. Dialah yang perlu bermain, bukan Santos."

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Aspek fisik dan strategi perekrutan yang buruk

Kritik Ince tidak berhenti pada Santos. Ia juga mempertanyakan kedatangan Tielemans dan Baleba baru-baru ini. Ia menilai Tielemans menghadapi tuntutan yang jauh lebih tinggi, sementara Baleba kesulitan akibat cedera yang berulang sejak kepindahannya senilai £70 juta. Ince juga menyoroti kurangnya dominasi fisik di lini tengah saat ini.

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"Tielemans, sekali lagi, tampil fantastis di Villa, tetapi situasinya berbeda ketika Anda datang ke United," tambahnya. "Baleba tidak banyak bermain tahun lalu. Dia datang dengan biaya £70 juta, bermain beberapa pertandingan, lalu cedera lagi. Permainan ini berubah. Sekarang bukan cuma soal mengoper, mengoper, mengoper. Anda harus memenangi duel. Dulu Anda sering mendengar Pep Guardiola berkata, 'Kami tidak memenangi duel, kami tidak memenangi tekel'. Permainan ini makin mengandalkan fisik dan kekuatan."

Membangun kembali tim di bawah manajer baru

Pochettino diperkirakan akan mendapat dukungan finansial untuk memperkuat skuad pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, Ince khawatir klub akan kesulitan merekrut pemain papan atas yang menjadi incaran, seperti Declan Rice atau Jude Bellingham. Ia menilai ketidakstabilan yang terus berlangsung telah sangat merusak reputasi klub di kalangan pemain elite.

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"Sejak Sir Alex Ferguson pergi, semuanya menjadi bencana total," pungkas Ince. "Apakah setiap pemain di dunia ingin datang ke United? Tidak, karena situasi di sana benar-benar kacau balau."