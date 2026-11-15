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Mantan bek Liverpool Dejan Lovren mendesak klub itu mengaktifkan opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta) untuk pemain pinjaman dari Barcelona, Ronald Araujo. Bek tengah berusia 27 tahun tersebut dengan cepat menjadi andalan di Anfield sejak datang dari Barcelona pada Agustus dengan kesepakatan peminjaman selama satu musim.

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Bek Uruguay tampil impresif selama masa peminjaman

Lovren yakin petinggi Liverpool tidak boleh membuang waktu untuk mengikat Araujo dengan kontrak yang berlaku setelah 30 Juni 2027, menyusul adaptasinya yang mulus dengan sepakbola Inggris. Sejak bergabung dengan status pinjaman pada musim panas, pemain timnas Uruguay itu tampil dalam seluruh 10 pertandingan pertama Liverpool di Premier League, delapan di antaranya sebagai starter. Klub asalnya masih mengikat sang bek dengan kontrak di Camp Nou hingga Juni 2031.

Mantan bek tengah puji keunggulan fisik

Lovren tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di jantung pertahanan. Selama enam tahun membela Liverpool dari 2014 hingga 2020 sebelum hengkang ke klub Rusia Zenit Saint Petersburg, pemain asal Kroasia itu mencatatkan 185 penampilan dan delapan gol di semua kompetisi. Sepanjang kariernya di kasta tertinggi Liga Inggris, ia membukukan 162 penampilan dan tujuh gol, terdiri dari 31 pertandingan dan dua gol bersama mantan klubnya, Southampton, serta 131 pertandingan dan lima gol bersama Liverpool.

Berbicara kepada Tribal Football, Lovren menjelaskan mengapa pemain anyar itu berkembang di Inggris: "Saya yakin Premier League lebih cocok untuk Ronald Araujo ketimbang liga Spanyol. Karena dia sangat dominan secara fisik, liga ini sangat cocok untuknya.

"Saya yakin dia akan terus berkembang dan, entahlah, mungkin di masa depan dia bisa sepakat untuk bertahan secara permanen. Di Premier League, Liverpool bukan satu-satunya pilihan baginya, tetapi Liverpool cukup cerdas untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Dia masih cukup muda, 27 tahun. Jadi, mengapa tidak mempertahankannya jika dia tampil sebagus ini?"

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Klausul pembelian tawarkan harga menguntungkan

Klub-klub pesaing di kasta tertinggi kemungkinan akan memantau ketersediaan bek tengah itu jika ia kembali ke Spanyol musim panas mendatang. Mantan pemain timnas Kroasia tersebut merasa nilai pembelian yang dilaporkan menjadi peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan mantan klubnya.

Mendesak petinggi klub untuk mempermanenkan kesepakatan itu, Lovren menambahkan: "£47 juta? Mengapa tidak? Dalam waktu dekat, harganya mungkin akan mencapai £80 juta, jadi mengapa tidak merekrutnya dengan harga ini dan membantunya menjadi pemain yang lebih hebat lagi? Usianya ideal. Dia masih punya lima hingga enam tahun untuk bermain di level tertinggi sepakbola. Jadi, mengapa tidak?"

Rival sengit berikutnya bertandang ke Anfield

Saat baru-baru ini membahas rencana jangka panjangnya, Araujo menegaskan bahwa masih "terlalu dini" untuk memutuskan di mana ia akan bermain musim depan. Untuk saat ini, sang bek fokus membantu Liverpool, yang berada di posisi keempat, menambah perolehan 18 poin dari 10 pertandingan pertama mereka di liga. Setelah jeda internasional berakhir, Liverpool kembali berlaga di Premier League dengan menjamu rival sengit Manchester United di Anfield pada pekan ke-11, Minggu, 22 November.