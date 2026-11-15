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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“£47 juta? Kenapa tidak?” Mantan bek tengah Liverpool Dejan Lovren mendesak klub menuntaskan transfer permanen pemain pinjaman Barcelona Ronald Araujo dengan harga murah

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Mantan bek Liverpool Dejan Lovren mendesak klub itu mengaktifkan opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta) untuk pemain pinjaman dari Barcelona, Ronald Araujo. Bek tengah berusia 27 tahun tersebut dengan cepat menjadi andalan di Anfield sejak datang dari Barcelona pada Agustus dengan kesepakatan peminjaman selama satu musim.

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Bek Uruguay tampil impresif selama masa peminjaman

Lovren yakin petinggi Liverpool tidak boleh membuang waktu untuk mengikat Araujo dengan kontrak yang berlaku setelah 30 Juni 2027, menyusul adaptasinya yang mulus dengan sepakbola Inggris. Sejak bergabung dengan status pinjaman pada musim panas, pemain timnas Uruguay itu tampil dalam seluruh 10 pertandingan pertama Liverpool di Premier League, delapan di antaranya sebagai starter. Klub asalnya masih mengikat sang bek dengan kontrak di Camp Nou hingga Juni 2031.

Mantan bek tengah puji keunggulan fisik

Lovren tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di jantung pertahanan. Selama enam tahun membela Liverpool dari 2014 hingga 2020 sebelum hengkang ke klub Rusia Zenit Saint Petersburg, pemain asal Kroasia itu mencatatkan 185 penampilan dan delapan gol di semua kompetisi. Sepanjang kariernya di kasta tertinggi Liga Inggris, ia membukukan 162 penampilan dan tujuh gol, terdiri dari 31 pertandingan dan dua gol bersama mantan klubnya, Southampton, serta 131 pertandingan dan lima gol bersama Liverpool.

Berbicara kepada Tribal Football, Lovren menjelaskan mengapa pemain anyar itu berkembang di Inggris: "Saya yakin Premier League lebih cocok untuk Ronald Araujo ketimbang liga Spanyol. Karena dia sangat dominan secara fisik, liga ini sangat cocok untuknya.

"Saya yakin dia akan terus berkembang dan, entahlah, mungkin di masa depan dia bisa sepakat untuk bertahan secara permanen. Di Premier League, Liverpool bukan satu-satunya pilihan baginya, tetapi Liverpool cukup cerdas untuk mempertimbangkan pilihan mereka. Dia masih cukup muda, 27 tahun. Jadi, mengapa tidak mempertahankannya jika dia tampil sebagus ini?"

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Klausul pembelian tawarkan harga menguntungkan

Klub-klub pesaing di kasta tertinggi kemungkinan akan memantau ketersediaan bek tengah itu jika ia kembali ke Spanyol musim panas mendatang. Mantan pemain timnas Kroasia tersebut merasa nilai pembelian yang dilaporkan menjadi peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan mantan klubnya.

Mendesak petinggi klub untuk mempermanenkan kesepakatan itu, Lovren menambahkan: "£47 juta? Mengapa tidak? Dalam waktu dekat, harganya mungkin akan mencapai £80 juta, jadi mengapa tidak merekrutnya dengan harga ini dan membantunya menjadi pemain yang lebih hebat lagi? Usianya ideal. Dia masih punya lima hingga enam tahun untuk bermain di level tertinggi sepakbola. Jadi, mengapa tidak?"

Rival sengit berikutnya bertandang ke Anfield

Saat baru-baru ini membahas rencana jangka panjangnya, Araujo menegaskan bahwa masih "terlalu dini" untuk memutuskan di mana ia akan bermain musim depan. Untuk saat ini, sang bek fokus membantu Liverpool, yang berada di posisi keempat, menambah perolehan 18 poin dari 10 pertandingan pertama mereka di liga. Setelah jeda internasional berakhir, Liverpool kembali berlaga di Premier League dengan menjamu rival sengit Manchester United di Anfield pada pekan ke-11, Minggu, 22 November.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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