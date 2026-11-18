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Paul Gascoigne selalu menjadi sosok yang mencuri perhatian. Mark Hateley menceritakan kepada GOAL salah satu kisah favoritnya tentang ulah jahil mantan rekan setimnya di Inggris dan Rangers itu. Kisah tersebut melibatkan pistol paku dan keisengan yang menjadi hal biasa di ruang ganti Ibrox yang penuh warna.

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Bermain dengan senyum

Gelandang penuh teka-teki Gazza dianugerahi bakat dari Tuhan yang terkadang membuat sepakbola tampak mudah baginya. Berbekal kemampuan alami yang begitu besar, pria asal Tyneside itu leluasa melakukan ulah yang membuat rekan-rekannya di klub dan timnas selalu waspada.

Ia biasanya bermain dengan senyum di wajahnya, kecuali saat ia menitikkan air mata yang terkenal di Piala Dunia Italia 90 , dan gemar menjadi pusat perhatian di dalam maupun di luar lapangan. Baginya, kehidupan sebagai atlet profesional harus dinikmati setiap saat.

Perjalanan karier Gazza

Orang-orang di sekitarnya tidak selalu ingin ikut bersenang-senang, tetapi sering kali tetap terseret dalam ulahnya. Karier Gascoigne membawanya dari Newcastle ke Burnley melalui Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough, dan Everton. Sepanjang perjalanan itu, ia juga mencatatkan 57 penampilan bersama Inggris.

Siapa pun yang pernah berurusan dengannya pasti punya kisah tentang Gazza , meski tidak semuanya bisa diceritakan kepada publik. Tingkah lakunya telah melegenda dan memastikan ia selalu memiliki tempat istimewa di hati para penggemar sepakbola Inggris.

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Ulah di ruang ganti

Hateley tahu betul seperti apa pengalaman bersama Gascoigne setelah bermain dengannya di Inggris dan Glasgow. Ketika diminta memilih satu kisah yang paling berkesan dari masa itu, mantan penyerang yang berbicara dalam kerja sama dengan London.Bet tersebut mengatakan kepada GOAL: "Dia pernah tinggal bersama saya selama tiga hari, itu sebabnya saya botak!"

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"Salah satu kisah terbaik terjadi saat dia cedera [di Rangers]. Dia datang membawa tas belanja seperti biasa, tetapi pada hari itu, tanpa sepengetahuan para pemain, dia masuk saat para pemain meninggalkan ruang ganti dan mengeluarkan pistol paku dari tasnya! Dia memaku perlengkapan semua orang ke langit-langit ruang ganti!

"Itu keisengan yang tidak berbahaya, tetapi dia harus mengeluarkan banyak uang karenanya! Celana dalam boxer Brian Laudrup ada di sudut langit-langit. Kalau tidak salah, sepatu bot koboi Stuart McCall dipaku ke lantai. Itu luar biasa lucu, tetapi sekaligus tidak lucu!"

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Skuad penuh sosok berkarakter

Kedatangan Gascoigne di Skotlandia sejak awal menjanjikan kehebohan , karena ia bergabung dengan sesama pengusil seperti legenda Rangers Ally McCoist. Ketika ditanya tentang skuad yang dipenuhi sosok-sosok berkarakter itu, Hateley menambahkan: "Ruang ganti kami penuh dengan mereka!

"Ada Ian Ferguson, Ian Durrant, Coisty. Mereka biang keladinya. Semuanya bermula dari mereka. Kiper kami, Andy Goram, juga ikut terseret. Kami punya semangat kebersamaan tim yang penuh kelakar dan keisengan. Semuanya dilakukan dengan senyum.

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"Bahkan mereka yang paling bijaksana pun menganggapnya lucu dan baik untuk suasana ruang ganti. Saya baru saja menghadiri ulang tahun Ian Durrant yang ke-60 dan dia masih melakukan hal yang sama, masih membuat orang tertawa dan tetap suka usil. Dia dan Alastair sangat akrab!"

Bintang seperti Gazza tergolong langka

Gazza pensiun pada 2004 dan kesulitan melepaskan diri dari sepakbola yang telah memberinya begitu banyak. Pergulatan dalam kehidupan pribadinya telah banyak diberitakan, tetapi ia memiliki banyak teman di sekitarnya yang siap memberikan dukungan sebanyak yang dibutuhkan ikon olahraga itu.

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Pemain seperti dirinya langka dalam sepakbola modern , dan hal itu mengecewakan banyak orang. Hanya sedikit sosok pada era 2020-an yang bisa memadukan gairah dan kepribadian seperti Gazza.