Mantan pengadil internasional Parrinecia Montero menegaskan bahwa keputusan menganulir gol Real Betis yang dicetak Giovani Lo Celso ke gawang Barcelona adalah benar, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan klub Katalan 5-2, Sabtu malam, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

Montero menuliskan artikelnya di surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", memuji penampilan pengadil Ricardo de Burgos Bengoetxea, serta menegaskan bahwa intervensi teknologi VAR untuk menganulir gol tersebut sudah tepat karena adanya handball sebelumnya dari Cucho Hernandez.

Momen itu terjadi pada menit ke-43, setelah Lo Celso mencetak gol indah lewat tendangan langsung, yang semestinya memberi Real Betis keadaan imbang 2-2, namun pengadil menganulirnya setelah meninjau tayangan ulang televisi, karena handball yang mendahului gol tersebut.

Situasi itu memicu kemarahan pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, yang mengkritik penampilan pengadil. Tuan rumah juga memprotes kartu merah untuk Facundo Bernal setelah bersenggolan dengan Lamine Yamal, sementara laga itu juga diwarnai protes dari Barcelona atas beberapa keputusan, di antaranya tidak diberikannya pelanggaran yang mendahului gol Abde Ezzalzouli.

Meski diliputi kontroversi, Montero menilai De Burgos berhasil mempertahankan kendali atas pertandingan, sembari menyebut bahwa sejumlah pemain memang layak mendapatkan kartu yang mereka terima, serta menegaskan bahwa keputusan mengusir Bernal setelah menyerang Yamal dengan kepala sudah benar.

Berikut teks artikelnya:

Parrinecia Montero: De Burgos tepat menganulir gol itu

Dengan gaya memimpin yang khas dan tak sulit dikenali, De Burgos memimpin pertandingan dengan bersandar pada dialog yang terus-menerus dengan para pemain, dalam laga yang penuh kekuatan dan persaingan ketat.

Ia mengerahkan upaya fisik yang besar agar selalu dekat dengan jalannya permainan, dan berhasil membuat pertandingan mengalir lancar melalui penerapan prinsip memberi kesempatan dalam banyak kesempatan.

Berkat penilaiannya yang baik atas situasi-situasi perwasitan, ia dengan benar menganulir gol Lo Celso karena handball sebelumnya dari Cucho, berdasarkan intervensi teknologi VAR dan setelah meninjau tayangan di layar stadion.

Meski para pemain tidak membantunya, bahkan membuat tugasnya sangat sulit, ia tetap mempertahankan kendali atas pertandingan sepanjang waktu, berusaha menghadirkan ketenangan dan rasa aman.

Ia mengeluarkan kartu kuning untuk Fermin Lopez, Hector Bellerin, Lamine Yamal, dan Llorente, dan semuanya merupakan keputusan yang layak.

Ia juga mengusir Facundo Bernal karena mencekik leher Lamine Yamal dan menyeruduknya dengan kepala.

Wasit VAR, Del Cerro Grande, juga tepat ketika memanggil De Burgos untuk meninjau handball yang dilakukan Cucho.







