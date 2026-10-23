Menurut laporan itu, Karl terlalu banyak memamerkan "gaya hidup glamor dan kehidupan pribadinya bersama kekasihnya yang seorang influencer, Zoe Käppele" di media sosial.

Arahan internal untuk Karl, menurut laporan tersebut, cukup tegas: kurangi Instagram, tingkatkan kehadiran dan performa di lapangan. Para petinggi Bayern disebut ingin menunjukkan contoh pembanding kepada Karl: ia diminta meneladani Tom Bischof, yang tiga tahun lebih tua darinya. Pasangan Bischof juga sangat aktif di media sosial, tetapi Bischof sendiri secara konsisten menjaga hubungan mereka agar tidak menjadi konsumsi publik.

Selain hasil di lapangan yang masih terbatas dalam beberapa pekan terakhir, Karl terlihat masih berusaha menemukan kembali ritmenya seperti musim lalu setelah mengalami robekan bundel otot pada musim panas. Dari tiga kesempatan tampil sebagai starter sejauh ini, ia baru mencatatkan dua kontribusi gol.

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"Saya tidak khawatir": Vincent Kompany beri dukungan kepada Lennart Karl

Pelatih Vincent Kompany tetap memberikan dukungan kepada Karl meski performanya tengah menurun. "Dia memang belum benar-benar menunjukkan performa seperti musim lalu, tetapi itu tidak masalah. Dia tahu bahwa saya juga memperkirakan hal seperti itu terkadang terjadi. Dia masih muda dan sempat mengalami beberapa masalah fisik. Dia akan kembali. Saya tidak khawatir," kata pelatih asal Belgia itu.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Karl mungkin bisa membalas kepercayaan tersebut pada Minggu mendatang. Setelah bermain imbang 2-2 melawan FC Arsenal dalam laga Liga Champions yang menguras tenaga, Kompany kemungkinan akan melakukan rotasi saat bertandang ke markas SC Freiburg. Terlebih, Bayern saat ini harus mengatasi absennya sejumlah pemain ternama di lini serang: Jamal Musiala dan Luis Diaz sama-sama tidak tersedia karena cedera.