Setelah kekalahan 0-1 dalam laga uji coba melawan Udinese Calcio, pelatih asal Jerman itu berbicara blak-blakan dan menjelaskan alasan di balik berakhirnya kiprah pemain 27 tahun tersebut.

"Dia pria yang luar biasa dan pemain yang fantastis. Tapi gaya bermainnya bukan yang saya sukai," jelas Flick. Mantan pelatih timnas Jerman itu secara terbuka mengakui bahwa belakangan ia hampir tidak lagi punya peran untuk sang jago duel yang tangguh itu dalam sistem taktisnya.

Selain itu, Flick juga tidak menghemat kritik halus: "Dia membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan sebelumnya." Meski begitu, ia tetap menyampaikan kata-kata yang menyejukkan untuk Araujo dan menegaskan hanya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.

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Ronald Araujo pindah ke FC Liverpool dengan opsi pembelian

Setelah delapan tahun dan sejumlah trofi, pemain timnas Uruguay itu untuk sementara bergabung dengan FC Liverpool dengan status pinjaman selama satu tahun. Untuk musim panas berikutnya, The Reds juga telah mengamankan opsi pembelian senilai 55 juta euro.

Tersingkirnya Araujo menjadi bab terbaru dari periode transfer yang sibuk bagi klub Spanyol tersebut. "Perubahan dalam hidup dan dalam sepakbola itu normal. Saat ini ada banyak kebisingan. Tapi kami tahu apa yang kami inginkan. Kami ingin meningkatkan tim. Kami tenang," nilai Flick mengenai situasi saat ini.

Di balik layar, sang pelatih berfungsi sebagai kekuatan pendorong dari perubahan arah ini. Pria 59 tahun itu tidak ragu menyingkirkan nama-nama mapan untuk memberi ruang bagi generasi berikutnya.

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Pemain mana saja yang sejauh ini meninggalkan FC Barcelona?

"Kami harus mengambil beberapa keputusan sulit. Saya telah menyarankan itu [kepada klub]. Semua tim harus berubah. Kami harus memberi ruang bagi pemain muda," kata Flick.

Kepergian Araujo cocok dengan strategi ini, yang sebelumnya sudah memakan korban Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen, serta Marcus Rashford. Dengan juara dunia Ferran Torres, yang akan menuju Paris Saint-Germain, nama besar berikutnya sudah ada dalam daftar pemain yang akan pergi.