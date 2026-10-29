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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique memuji kiper Matvey Safonov yang beradaptasi dengan sangat baik terhadap tuntutan tinggi sepakbola level tertinggi. Enrique menyoroti keberanian pemain timnas Rusia itu serta peran pentingnya dalam mengawali proses membangun serangan tim.

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Safonov kukuhkan posisi sebagai kiper utama

Kiper Rusia Matvey Safonov terus memantapkan diri sebagai pilihan utama Paris Saint-Germain di bawah mistar gawang asuhan Luis Enrique. Bergabung dari FC Krasnodar dengan biaya transfer 20 juta euro pada Juni 2024, Safonov menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut pada 2025 dan 2026.

Penampilannya yang konsisten membuatnya masuk nominasi Trofi Yashin 2026.

Safonov menjaga gawang PSG tetap tanpa kebobolan dalam kemenangan 2-0 atas Lyon di Parc des Princes baru-baru ini.

Enrique puji keberanian kiper dan kecocokannya dengan sepakbola modern

Berbicara menjelang pertandingan Ligue 1 melawan Le Havre pada Jumat, Enrique menyatakan sangat puas dengan perkembangan Safonov. "Sederhana saja: ketika tiba, dia menghadapi tantangan untuk tampil baik di klub kasta tertinggi. Dia telah melakukan segalanya dengan benar," kata Enrique.

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"Dia sangat cocok dengan apa yang kami cari dan dengan sepakbola modern."

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Pertandingan berikutnya LEH Ligue 1 14.00 PSG

"Dia memainkan peran penting dalam cara kami bertahan dan dalam cara dia membangun permainan. Kami sangat puas dengannya; dia selalu berusaha meningkatkan kemampuannya dan sangat berani," tambah pelatih asal Spanyol itu.

Distribusi bola dan kemampuan menyapu bola sesuai dengan sistem Enrique

Kesediaan Safonov untuk membangun serangan dari belakang sangat sesuai dengan tuntutan taktik Enrique yang mengutamakan penguasaan bola tinggi dan pembangunan serangan yang terkontrol.

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Kiper berusia 27 tahun itu mendapat pujian atas ketenangannya saat menghadapi tekanan agresif dari lawan.

Komunikasinya saat bertahan telah membantu menstabilkan lini belakang PSG dalam kemenangan-kemenangan terakhir.

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Kiper Rusia siap menghadapi ujian melawan Le Havre

Safonov diperkirakan tetap menjadi pilihan di bawah mistar saat PSG bertandang ke markas Le Havre di Stade Oceane pada Jumat malam.

Seiring upaya PSG memperlebar keunggulan di liga, Safonov mengincar satu laga lagi tanpa kebobolan.

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Kiper Rusia itu terus berkembang pesat di level elite.