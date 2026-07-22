Gavi memberikan tanggapan yang sangat mencolok terkait kemungkinan skorsing Leandro Paredes

Leandro Paredes benar-benar kehilangan kendali setelah final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina (1-0). Rekaman terbaru memperlihatkan bahwa Gavi terlebih dahulu memberikan pukulan keras kepada pemain Argentina tersebut, yang kemudian dibalas oleh Paredes dengan menjatuhkannya ke tanah secara kasar. Kini, pemain asal Spanyol itu telah menanggapi insiden tersebut.

Awalnya, Paredes tampak sebagai pemicu utama konfrontasi massal setelah peluit akhir dibunyikan. Namun, rekaman sebelumnya sudah memperjelas bahwa Nahuel Molina-lah yang pertama kali menampar dada Rodri, yang saat itu sedang menuju rekan-rekan setimnya untuk merayakan gelar juara dunia.

Setelah itu, situasi semakin memanas. Eric García dan Paredes terlibat pertengkaran, lalu pemain asal Argentina itu menendang bek Spanyol tersebut saat ia terjatuh ke tanah. Pada saat itu, Gavi juga ikut campur dalam keributan tersebut. Sejauh ini, belum ada sanksi skorsing yang dijatuhkan terkait kekacauan tersebut.

Selama upacara penghormatan bagi timnas Spanyol di Madrid, Gavi ditanya mengenai kemungkinan sanksi skorsing bagi Paredes. “Sejujurnya, saya tidak berpikir dia harus diskors.”

"Mungkin ini bukan teladan yang baik bagi anak-anaknya, tapi sepak bola memang memiliki sisi yang bisa jadi lebih keras," kata gelandang tersebut sambil meredakan insiden tersebut. "Akan lebih masuk akal jika Paredes dikeluarkan dari lapangan saat pertandingan berlangsung dan dibiarkan begitu saja," tutup sang juara dunia baru.

FIFA saat ini sedang menyelidiki keributan yang terjadi di lapangan setelah pertandingan final berakhir. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut tidak mau menjelaskan insiden mana yang tepatnya sedang diselidiki, tetapi diduga terkait dengan keributan di mana Paredes memainkan peran utama. Kasus ini kini telah diserahkan kepada badan disiplin dan etika FIFA.