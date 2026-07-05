Gavi membela Cristiano dengan gigih: Dia termasuk salah satu yang terbaik dalam sejarah dan mampu mengubah keadaan kapan saja

Javi, bintang tim nasional Spanyol, membela legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, menjelang pertandingan antara kedua tim besok di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Mundo Deportivo", Gavi mengatakan: "Ya, jelas Spanyol adalah lawan tersulit bagi kami sejauh ini. Mereka adalah tim yang hebat, dengan para pemain yang luar biasa. Saya harap kami bisa fokus pada apa yang harus kami lakukan, pada rencana pelatih, dan bekerja sama untuk memenangkan pertandingan ini."

Mengenai pertarungan di lini tengah, Gavi menambahkan: “Ya. Mereka memiliki lini tengah yang hebat, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain luar biasa, baik yang menjadi starter maupun cadangan. Saya rasa kekuatan utama kami adalah skuad yang besar dan dipenuhi pemain-pemain berbakat. Saya berharap kami bisa menunjukkannya dalam pertandingan ini.”

Mengenai kritik yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo, serta pernyataan beberapa pihak bahwa ia menghambat tim dan berdampak negatif pada performa Portugal, Javi membela sang legenda.

Ia berkata: “Saya selalu mendengar omongan seperti itu, tapi itu datang dari orang-orang yang bukan bagian dari timnya, yaitu para penggemar. Sedangkan mereka yang berada di dalam timnya sangat menghormatinya. Jelas bahwa Cristiano adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah, dan dia bisa mengubah keadaan kapan saja.”

Mengenai pertemuan kebetulan dengan João Cancelo, ia berkomentar: “Sebenarnya kami belum berbicara. Saya rasa kami berdua sama-sama sangat fokus pada pertandingan. Saya rasa dia baru akan berbicara dengan saya setelah pertandingan, dan saya juga tidak akan berbicara dengannya. Kami berdua fokus pada negara kami, tim nasional kami, dan kemenangan.”

Dia menambahkan: “Mereka adalah tim yang sangat mirip dengan kami; yang terpenting adalah tim tetap kompak. Pada akhirnya, saya rasa inilah yang membuat kami lebih kuat, dan jika kami terus seperti ini, kami pasti akan meraih hasil yang bagus.”

Dia kemudian ditanya: “Apakah Anda merasa ingin membalas dendam kepada Portugal setelah final Liga Bangsa-Bangsa?”, dan dia menjawab: “Ya, mungkin itu menjadi motivasi tambahan, dan hadiah tambahan. Pertandingan itu ditentukan melalui adu penalti. Saya rasa kami adalah yang terbaik dalam pertandingan itu, dan pantas meraih kemenangan, tetapi sepak bola diukur dari jumlah gol yang dicetak. Saya berharap kita semua tetap fokus sepenuhnya lusa nanti, dan memanfaatkan peluang yang ada.”