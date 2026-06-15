Gavi masuk dalam daftar legendaris di Piala Dunia... dan kutukan awal terus menghantui Spanyol

Gavi, bintang tim nasional Spanyol, berhasil masuk ke dalam daftar istimewa dalam sejarah Piala Dunia, saat menghadapi tim nasional Cape Verde, hari Senin ini, di Stadion Mercedes-Benz, dalam pertandingan Grup H Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jaringan "Squawka" yang berspesialisasi dalam statistik menyebutkan bahwa Gavi menjadi pemain keenam dalam sejarah Piala Dunia yang berpartisipasi dalam dua edisi turnamen ini pada usia 21 tahun atau lebih muda, sehingga bergabung dengan daftar yang mencakup legenda-legenda sepak bola, yaitu: Pelé, Norman Whiteside, Reggie Song, Salomon Olympie, dan Samuel Eto'o.

Sementara itu, akun "Mr. Sheph" yang spesialis dalam angka dan statistik mencatat bahwa tim nasional Spanyol hanya berhasil memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan dalam empat dari 16 partisipasi sebelumnya.

Akun tersebut menjelaskan bahwa kemenangan pertama diraih pada edisi 1934 melawan Brasil, kemudian pada edisi 2002 melawan Slovenia, pada edisi 2006 melawan Ukraina, dan terakhir pada edisi 2022 melawan Kosta Rika.

Akun tersebut menambahkan bahwa hanya empat tim Afrika yang berhasil memenangkan pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia dari total 13 tim Afrika yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut, yaitu Tunisia pada tahun 1978, Aljazair pada tahun 1982, Nigeria pada tahun 1994, dan Senegal pada tahun 2002.

Akun tersebut juga mencatat bahwa empat tim Afrika terakhir yang memainkan pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia sebelumnya mengalami kekalahan, yaitu Angola, Pantai Gading, Ghana, dan Togo, pada edisi 2006.

Grup 8 terdiri dari tim-tim Spanyol, Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, yang menjadikannya salah satu grup paling seimbang dan menarik di turnamen ini, mengingat kesamaan level dan ambisi di antara tim-timnya.