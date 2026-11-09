Kemenangan sulit Barcelona dengan skor 2-1 atas Atletico Madrid memberikan suntikan moral besar bagi para pemain Blaugrana, hal yang ditegaskan oleh Gavi, bintang Barca, usai pertandingan di Stadion Wanda Metropolitano. Gavi berbicara kepada media milik Barcelona, dan tak ragu untuk menegaskan pentingnya kemenangan ini, terutama mengingat penampilan kuat tim di babak kedua.

Ia berkata: "Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami. Pertandingan ini krusial untuk tim, dan kami sangat senang bisa meraih kemenangan ini. Mereka mendapatkan peluang, tetapi semuanya soal mencetak gol. Kami tahu bagaimana memanfaatkan peluang kami, dan kami bangga dengan kemenangan hari ini."

Ia melanjutkan: "Ini adalah kemenangan yang datang berkat semua orang. Kami mengendalikan babak kedua dengan sangat baik. Kami mengelola pertandingan dengan baik, dan ini adalah hal yang penting bagi kami sebagai pemain muda. Kami telah membaik di banyak aspek. Saya sangat senang untuk tim ini."

Gavi juga tak ragu menegaskan bahwa Atletico Madrid merupakan "lawan yang keras kepala karena mereka tahu bagaimana bermain melawan kami dengan baik".

Ia menambahkan: "Mereka membuktikannya lagi hari ini. Mereka memiliki perangkat yang diperlukan untuk menyebabkan kerugian besar bagi kami. Pertandingan-pertandingan melawan Atletico ini sangat sulit. Ini seperti perang karena atmosfernya penuh ketegangan, bahkan yang paling menegangkan di Eropa. Sangat penting bagi kami untuk meraih kemenangan."