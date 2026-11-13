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Gelandang Barcelona, Gavi, tidak berniat meninggalkan klub raksasa Catalunya itu meski menarik minat transfer dari dua klub besar Eropa, Bayern Munich dan Napoli. Meski pemain internasional Spanyol berusia 22 tahun itu kesulitan menjadi starter secara reguler musim ini, ia tetap bertekad bertahan di Camp Nou dan merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti.

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Gelandang tegaskan tak akan hengkang dari Camp Nou

Laporan dari Marca mengungkapkan bahwa gagasan meninggalkan Katalonia tidak pernah “terlintas di benak sang pemain”, sementara direktur olahraga Deco sama sekali tidak berniat menyetujui penjualannya. Baik kubu pemain berusia 22 tahun itu maupun petinggi klub menegaskan masa depannya sepenuhnya aman meski belakangan ada pertanyaan mengenai ketersediaannya dari Italia dan Jerman. Setelah mencatatkan 175 penampilan bersama tim senior sejak bergabung dengan La Masia dari Real Betis pada 2015, lulusan akademi itu ingin tetap bertahan.

Persaingan ketat batasi kesempatan menjadi starter

Gavi baru bermain selama 229 menit dalam sembilan penampilan musim ini, terdiri dari lima laga La Liga dan empat laga Liga Champions. Ia hanya dua kali menjadi starter. Pelatih kepala Hansi Flick saat ini lebih memilih duet Pedri dan Rodri sebagai poros ganda utama, sementara pemain muda Marc Bernal menjadi pengganti pertama ketika salah satu dari keduanya tidak tersedia, termasuk saat kemenangan tandang atas Atletico Madrid akhir pekan lalu.

Peluang di posisi yang lebih menyerang juga sama terbatasnya bagi pemain serbabisa asal Andalusia itu. Fermin Lopez dan Dani Olmo saat ini berbagi tugas sebagai gelandang serang, sementara Anthony Gordon dan Karim Adeyemi bergantian mengisi sayap kiri.

Hubungan erat menopang keyakinan kedua pihak

Meski media Spanyol tersebut menyebut sang gelandang “tidak senang dengan perannya”, motivasinya tetap tinggi dan ia tetap “yakin” akan mendapat lebih banyak menit bermain seiring berjalannya musim.

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Terbatasnya waktu bermain tidak memengaruhi “hubungan eratnya” dengan Flick, yang mengagumi karakter pantang menyerah dan kemampuan sepak bola sang pemain. Gavi bahkan memandang pelatih asal Jerman itu sebagai sosok ayah. Kedekatan tersebut terlihat ketika keduanya berpelukan hangat di tepi lapangan setelah memastikan kemenangan di Metropolitano akhir pekan lalu.

Jadwal padat musim dingin buka peluang rotasi

Dengan Barcelona menghadapi jadwal pertandingan yang padat dan berat setelah jeda internasional November, Flick diperkirakan akan lebih sering merotasi skuadnya dalam beberapa bulan mendatang. Jadwal tersebut seharusnya memberi Gavi kesempatan rutin untuk bersaing dengan Pedri, Rodri, dan Bernal memperebutkan tempat sebagai starter di lini tengah. Karena itu, pemain tim nasional Spanyol tersebut akan mengabaikan tawaran apa pun yang datang pada Januari dari Bayern atau Napoli demi sepenuhnya fokus pada kariernya di Camp Nou.