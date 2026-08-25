Pelatih asal Italia, Gennaro Gattuso, menegaskan bahwa kegagalannya membawa timnas negaranya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 meninggalkan dalam dirinya "luka yang akan terus menyertainya sepanjang hidup", sembari pada saat yang sama menekankan dukungan tulusnya kepada penggantinya di jajaran kepelatihan, Roberto Mancini.

Gattuso sebelumnya mengajukan pengunduran diri dari kursi pelatih timnas Italia pada April lalu, menyusul kekalahan mengejutkan dari Bosnia dan Herzegovina di babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Kegagalan itulah yang menyebabkan Azzurri absen dari putaran final untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Gattuso, yang meraih Piala Dunia sebagai pemain pada tahun 2006, kembali melatih di level klub melalui pintu Lazio pada Juni, dan mengawali perjalanannya dengan kemenangan 1-0 atas Bologna pada laga pembuka Serie A.

Gattuso mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "ESPN": "Saya menjalani 10 bulan yang luar biasa, dan para pemain memberikan segala yang mereka miliki di bawah kepemimpinan saya. Namun apa yang terjadi merupakan luka mendalam yang akan tetap bersama saya seumur hidup, karena hal itu sangat menyakitkan."

Mengenai kembalinya Mancini menangani timnas lagi pada Juli lalu, Gattuso berkata: "Mancini adalah pelatih besar dan memiliki pengalaman luas. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dengan sepenuh hati karena sepak bola Italia sangat membutuhkan itu. Ia adalah pelatih yang cakap dan pernah meraih gelar bersama timnas."

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Mancini (61 tahun) sebelumnya pernah menangani timnas Italia antara tahun 2018 dan 2023, di mana ia meraih gelar Piala Eropa sebelum akhirnya gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.

Mancini bukanlah pilihan pertama Federasi Sepak Bola Italia; nama Andrea Pirlo sempat mencuat sebagai kandidat kuat setelah penolakan dari Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola, namun penyelidikan terkait kontrak sponsor Pirlo dengan sebuah perusahaan taruhan menghalangi penunjukan itu. Pada saat bersamaan, Liga Serie A lebih memilih opsi merekrut Antonio Conte, sebelum akhirnya pilihan federasi jatuh kepada Mancini.