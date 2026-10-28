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Mantan penyerang Lazio, Hernan Crespo, yakin mantan timnya memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk meraih gelar Serie A pertama sejak musim 1999/00 setelah menang telak 6-2 di markas Sassuolo pada Selasa. Legenda Argentina itu memuji pelatih kepala Gennaro Gattuso atas keberhasilannya mengubah klub asal Roma tersebut, sekaligus menuntut para pengkritiknya meminta maaf.

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Legenda Argentina puji pengaruh pelatih

Crespo yakin Lazio yang belum terkalahkan bisa menjadi juara setelah mengumpulkan 25 poin dari sembilan pertandingan berkat kemenangan telak atas Sassuolo yang bermain dengan sepuluh orang pada Selasa. Ditunjuk dengan kontrak dua tahun hingga 2028 disertai opsi perpanjangan setelah Maurizio Sarri bergabung dengan Atalanta, mantan pelatih AC Milan dan Napoli, Gattuso, telah memulihkan reputasinya di Roma. Hal itu terjadi setelah ia mengundurkan diri pada April menyusul kekalahan Italia dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti dalam play-off Piala Dunia.

Tim tamu tampil dominan dan hancurkan tuan rumah yang bermain dengan sepuluh orang

Kemenangan meyakinkan terbaru Lazio diawali gol Kenneth Taylor pada menit kedua sebelum Kristian Thorstvedt menyamakan kedudukan setelah pemeriksaan VAR. Gustav Isaksen dan Romano Floriani Mussolini kemudian membawa Lazio kembali unggul sebelum Thorstvedt mendapat kartu merah setelah pertandingan berjalan setengah jam karena melanggar Mattia Zaccagni.

Meski Sebastiano Esposito memperkecil ketertinggalan, Zaccagni menyundul umpan silang Isaksen menjadi gol sebelum jeda. Tijjani Noslin lalu mencetak dua gol dari jarak jauh pada babak kedua, meskipun kiper Stefano Turati menggagalkan penalti Zaccagni dan Davide Frattesi yang diberikan akibat handball Simone Cinquegrano dan pelanggaran Duje Caleta-Car terhadap Isaksen.

Ketika ditanya oleh Gazzetta dello Sport apakah Lazio bisa membidik Scudetto setelah menang di kandang Sassuolo, Crespo berkata: "Mengapa tidak? Ada ikatan khusus yang terbentuk di dalam tim, dan saya yakin semua ini berkat Rino.

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"Gattuso tahu cara menang dan, yang terpenting, tahu kualitas apa saja yang dibutuhkan. Sebelum taktik dan teknik, ada aspek psikologis: jika mental Anda tidak siap, Anda tidak akan mencapai apa-apa.

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"Lihat, Rino telah membenahi mentalitas para pemainnya, meyakinkan mereka untuk melakukan hal-hal tertentu, memotivasi mereka, dan ia juga menjadi penggerak. Ketika Anda dipimpin orang seperti itu, Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya puas: anak-anak asuhnya rela melakukan apa saja untuknya."

Rival sekota ikut bersaing memperebutkan gelar

Ketika ditanya apakah anak asuh Gattuso pantas berada di puncak klasemen setelah kritik Crespo sebelumnya terhadap Italia, ia menambahkan: "Sangat pantas. Delapan kemenangan dan satu hasil imbang, apa lagi yang bisa ia lakukan? Bahkan, semua orang yang mengkritiknya selama menangani tim nasional kini harus mempertimbangkan kembali penilaian mereka dan meminta maaf kepadanya... Yah, sepakbola memang dunia yang aneh..."

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Kemenangan pada Selasa itu juga membuat sang pemuncak klasemen unggul empat poin atas rival sekota Roma di posisi ketiga, yang telah mengumpulkan 21 poin di bawah Gian Piero Gasperini. Ketika ditanya klub ibu kota mana yang saat ini terlihat lebih kuat, mantan penyerang itu menyimpulkan: "Lazio jelas menjadi kejutan terbaik musim ini, sementara Roma mulai membangun fondasi untuk apa yang kita lihat sekarang sejak tahun lalu. Saya tidak mau berspekulasi, tetapi saya ulangi apa yang saya katakan tadi: Lazio ini bisa melesat."

Para pesaing gelar memburu pemuncak klasemen yang belum terkalahkan

Keunggulan tiga poin Lazio di puncak klasemen akan diuji pada Rabu ketika Inter Milan yang berada di posisi kedua bertandang ke markas Venezia, klub penghuni dasar klasemen, untuk pertandingan pekan kesembilan. Terlepas dari apakah Inter mampu menyamai perolehan poin mereka, tim asuhan Gattuso yang produktif mencetak gol telah membuktikan diri sebagai penantang serius gelar juara menjelang jadwal padat pada musim gugur. Mempertahankan ketajaman serangan sembari memperbaiki eksekusi penalti akan menjadi kunci untuk menjaga peluang mereka meraih Scudetto.