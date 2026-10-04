Gattuso: "Setelah Bosnia-Italia saya tidak bisa tidur selama berbulan-bulan"

"Momen-momen itulah yang membuat perbedaan. Itu bagian dari dunia kami dan juga dari hidup kami". Hal itu dikatakan Gennaro Gattuso di Festival dello Sport di Trento saat berbicara soal Bosnia-Italia. "Saya selalu mengatakan itu, saya harus berterima kasih kepada para pemain dan semua orang yang bekerja dengan saya karena mereka memberikan segalanya yang mereka miliki. Setelah itu, wajar jika itu menjadi luka yang akan tetap ada seumur hidup - tambah mantan pelatih tim nasional Italia itu -. Namun saya tidak bisa mengatakan apa-apa.





Soal Bastoni juga: saya sudah berterima kasih kepadanya, kesalahan adalah bagian dari permainan, dia jelas tidak sengaja membuat dirinya diusir. Hal-hal baik yang kami lakukan tetap ada karena, dan ini yang mengganggu saya, seolah-olah yang dihitung hanya hasilnya. Terkadang kita juga harus melihat apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya".





Tentu saja, lanjutnya, "bekas luka itu akan tetap ada selamanya, tetapi saya suka melihat ke depan", meski "pada bulan-bulan pertama saya sulit tidur, saya berjalan jauh untuk membuat diri saya lelah dan bisa memejamkan mata".