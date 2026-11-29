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Lazio terus melaju sendirian di puncak klasemen. Setelah menang di kandang Torino, mereka kini mengoleksi 35 dari 39 poin yang tersedia. Seusai pertandingan, Rino Gattuso memanfaatkan kesempatan berbicara kepada stasiun televisi untuk menanggapi kritik yang pernah diterimanya.

"Saya tidak lupa apa yang dikatakan pada awal musim," kata pelatih Lazio itu, seperti dikutip Gazzetta.it. "Semua orang mengatakan tim ini tidak cukup bagus dan saya tidak becus sebagai pelatih. Mereka juga mengatakan bahwa bertahan di liga adalah satu-satunya target yang mungkin. Namun, sekarang kami berada di posisi ini. Kami bekerja keras dan membangun mentalitas yang membawa kami mencapai apa yang kami lakukan sekarang. Meski begitu, kami tetap harus rendah hati. Kami fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan dan tidak melihat klasemen."

"Saya sangat bangga dengan penampilan kami melawan Torino," tambah Gattuso. "Itu bukan pertandingan yang mudah. Kami menghadapinya dengan berani, tanpa mundur sedikit pun. Saya sangat menyukai penampilan tim. Sejumlah pemain penting absen, tetapi saya tenang karena saya tahu betul betapa seriusnya semua pemain yang saya miliki dalam bekerja. Sekarang kami harus melanjutkannya dan berusaha selalu bermain seperti ini."

Ia menutup: "Saya tahu semua orang di Roma sudah mulai memikirkan derby, tetapi kami harus berkonsentrasi hanya pada Atalanta. Kami akan kembali bermain di hadapan penonton, dan itu hal yang luar biasa. Namun, kami juga akan melihat bagaimana tim bereaksi terhadap situasi baru ini. Sarri? Sudah sepantasnya ia mendapat tepuk tangan atas apa yang telah ia lakukan di Lazio. Saya juga akan bertepuk tangan untuknya."

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Davide Frattesi sependapat dengan Gattuso. Salah satu pemain andalan Lazio yang memuncaki klasemen itu mengatakan: "Saya baru saja mengunggah 'anjing penyelamat'. Saya harus segera melakukannya, kalau tidak semua orang akan mengirimi saya pesan. Kami tidak menyangka pada November sudah berada di minus lima poin dari batas aman. Ini melampaui harapan paling optimistis, terutama jika mengingat pertandingan melawan Mantova (di Coppa Italia pada Agustus, red.). Kami berhasil bangkit dan kemenangan membantu kami bekerja dengan baik serta memberi semangat. Kami tidak ingin berhenti."