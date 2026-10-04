Gattuso bicara tentang penyakitnya: "15 tahun mengonsumsi kortison, 7 tahun tanpa alkohol. Orang-orang terbaring di tempat tidur"

Gennaro Gattuso, pelatih Lazio, melalui penampilannya di "Festival dello Sport" yang sedang berlangsung di Trento, juga berbicara tentang penyakitnya, yang telah lama ia jalani, dengan menyoroti perawatan harian dan perjuangan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun.









Gattuso bicara tentang penyakit autoimun yang menyerangnya

Gattuso telah hidup dengan miastenia okular selama bertahun-tahun: "Saya berhenti bermain karena penyakit autoimun yang saya derita. Dan sudah lima belas tahun saya mengonsumsi kortison. Selama bertahun-tahun ini saya mengatakan bahwa ada orang yang dengan penyakit seperti saya harus terbaring di tempat tidur selama 4/5 bulan karena tidak bisa bergerak. Saya menerima penyakit ini, saya menjalaninya. Tetapi ini berat bagi saya, karena mengonsumsi kortison setiap hari tidak mudah. Sudah 6/7 tahun saya tidak minum alkohol jenis apa pun. Kami terus melangkah sampai Tuhan memberi kami kekuatan untuk terus berlanjut."