Gian Piero Gasperini, pelatih kepala Roma, menegaskan bahwa timnya akan menghadapi Manchester United dengan menganggapnya berada dalam kondisi terbaik, meski hasil-hasil yang diraih tim Inggris itu tengah menurun.

Gasperini juga mengakui bahwa timnya mengalami keterbatasan pilihan di lini tengah, menjelang laga yang dinanti kontra Manchester United, Selasa besok, di Stadion Old Trafford, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Menurut surat kabar Italia "Corriere dello Sport", Gasperini berbicara dalam konferensi pers yang digelarnya di Manchester sebelum pertandingan, di mana Roma memasuki laga ini dengan moral tinggi, setelah meraih kemenangan besar atas Udinese dengan skor 5-2, Sabtu lalu, sehingga naik ke peringkat ketiga dengan selisih satu poin dari puncak klasemen.

Sebaliknya, Manchester United kalah dari Chelsea dengan dua gol tanpa balas pada hari yang sama, yang menambah tekanan terhadap pelatihnya Michael Carrick.

Pertandingan berikutnya MUN Champions League 15.00 ROM

Gasperini berkata: "Mereka tengah melalui periode sulit dari sisi hasil di liga, tapi kami tidak boleh membiarkan diri kami terpecah konsentrasinya karena itu. Manchester United tetap tim yang kuat, memiliki pemain-pemain dengan level luar biasa, dan atmosfer di stadionnya pun penuh semangat dan sulit. Kami bersiap menghadapi pertandingan seolah-olah kami akan menghadapi versi terbaik dari Manchester United".

Ketika ditanya apakah Stadion Old Trafford layak menyandang julukan "Teater Impian", ia menjawab: "Semua orang berhak bermimpi. Saya berusaha agar mimpi-mimpi saya dapat terwujud dalam waktu dekat, mulai dari besok, di stadion luar biasa yang terkenal di seluruh dunia ini. Saya berharap itu terwujud".

Gasperini kehilangan jasa Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, dan Manu Koné, sementara tim memanfaatkan sejumlah pemain tim muda sepanjang akhir pekan untuk melengkapi skuad.

Pelatih Roma itu menjelaskan: "Kami kehilangan Pellegrini, Dybala, dan Koné di posisi-posisi yang berdekatan, karena itu kami berusaha beradaptasi dengan situasi pada beberapa periode. Kami memiliki Kastro sebagai opsi pengganti di samping Malinin, tapi kami mengalami kekurangan di lini tengah. Saya berharap ini hanya fase yang sementara".

Ia menambahkan: "Kami menjalani tujuh pertandingan terakhir dalam kondisi yang sangat sulit, tapi kami selalu memiliki pemain yang siap dengan baik, dan mampu memulihkan kondisi mereka dengan cepat. Adapun Mora, ia baik-baik saja, dan ke-17 pemain yang tersedia bagi kami semuanya siap. Kami berharap dapat memulihkan seluruh pemain setelah jeda internasional, tapi pekan ini merupakan tantangan yang sulit".

Gasperini juga memuji para pemain sayap di timnya, dengan mengatakan: "Wesley? Wesley juga menampilkan level yang sangat baik di posisi ini. Molina perlu mendapat kesempatan untuk bermain, dan Rensch juga tampil sangat baik. Posisi ini menguras banyak energi mereka, sebab mereka menempuh jarak yang besar berkat akselerasi dan kecepatan mereka".

Mengenai seberapa sulit mencapai performa yang ideal, ia berkata: "Kesempurnaan itu tidak ada, baik bagi tim-tim besar maupun bagi kami. Kekuatan kami terletak pada bahwa kami selalu berusaha berkembang. Kami mengetahui potensi dan karakteristik kami, tapi kami juga menyadari kemampuan kami untuk tampil lebih baik dalam beberapa situasi".

Dalam komentarnya tentang periode sulit yang tengah dialami Michael Carrick, dan apakah itu menyerupai pengalaman singkatnya bersama Inter Milan pada 2011, Gasperini berkata: "Setiap kasus berbeda dengan yang lain. Saya tidak tahu detail situasi Manchester United secara spesifik, tapi saya tahu bahwa ia memiliki pemain-pemain yang kuat. Anda mungkin melewati periode penderitaan, tapi setelah itu Anda mampu memulihkan keseimbangan dan melesat kembali. Saya berharap itu terjadi mulai lusa!".

Mengenai perbandingan antara situasinya saat ini dengan pengalamannya bersama Inter Milan, ia menambahkan: "Saya sama sekali tidak bertahan di sana dalam waktu yang lama, karena saya hanya menjalani tiga pertandingan saja, sehingga saya tidak melihat ada dasar untuk perbandingan".