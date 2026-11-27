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Gary Neville memicu perdebatan soal transfer setelah menyatakan Erling Haaland akan meninggalkan Manchester City menuju Real Madrid dalam waktu dekat. Mantan bek Manchester United itu juga memaparkan perombakan lini serang di Santiago Bernabeu yang bisa mengakhiri kiprah salah satu bintang terbesar klub Spanyol tersebut.

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Prediksi berani Neville soal Haaland

Neville yakin Haaland ditakdirkan bermain untuk Real Madrid. Berbicara dalam podcast The Overlap, pria berusia 51 tahun itu menyatakan keyakinan penuh bahwa penyerang Manchester City tersebut akan meninggalkan Stadion Etihad menuju ibu kota Spanyol dalam satu setengah tahun ke depan. Neville bahkan menyebut transfer besar itu bisa terjadi paling cepat pada akhir musim ini.

Gambaran lini serang baru Real Madrid

Neville tidak hanya memprediksi Haaland pindah ke Spanyol. Ia juga menjelaskan bagaimana penyerang itu akan bermain di lini depan Real Madrid bersama Kylian Mbappe. Yang terpenting, Neville yakin kedatangan bintang Manchester City tersebut akan membuat Vinicius Junior meninggalkan klub.

“Saya benar-benar yakin Erling Haaland akan menjadi pemain Real Madrid dalam waktu paling lama 18 bulan, mungkin pada akhir musim ini,” kata Neville. “Saya pikir Vinicius akan meninggalkan Real Madrid, Mbappe akan pindah ke sayap kiri, dan Haaland akan menjadi penyerang tengah Real Madrid.”

Kaitan dengan Real Madrid dan ancaman sanksi bagi Manchester City

Kontrak Haaland di Stadion Etihad berlaku hingga 2034. Penyerang yang saat ini terlibat sengketa hukum dengan seorang teknisi listrik asal Polandia itu sebelumnya telah dikaitkan dengan klub raksasa Spanyol tersebut. Haaland menjadi janji utama dalam kampanye Enrique Riquelme pada pemilihan presiden Real Madrid, yang akhirnya dimenangi Florentino Perez.

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Ayahnya, Alfie Haaland, juga pernah secara terbuka mengakui daya tarik Bernabeu. “Erling bahagia di City, dia memiliki kontrak panjang... tetapi setiap pemain ingin bermain untuk Real Madrid,” katanya.

Namun, sejauh ini Haaland secara terbuka tidak menunjukkan kekhawatiran soal kemungkinan degradasi jika Manchester City dijatuhi sanksi akibat penyimpangan keuangan. “Saya menandatangani kontrak sembilan setengah tahun,” kata sang penyerang.

Apa yang mungkin terjadi selanjutnya di Etihad?

Meski Haaland telah menyatakan sikapnya di depan publik, hasil dari kasus keuangan Manchester City akan sangat memengaruhi masa depan skuad. Hukuman berat apa pun dapat mempercepat kepergian sejumlah pemain bintang dari Stadion Etihad.