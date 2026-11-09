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Dua legenda Manchester United, Gary dan Phil Neville, melontarkan kritik tajam terhadap pilihan pemain di lini pertahanan klub saat ini setelah hasil imbang 4-4 yang berlangsung kacau melawan Aston Villa. Keduanya menilai minimnya perekrutan pemain belakang telah menempatkan Manchester United dalam posisi berbahaya yang bisa mengancam keberadaan klub di kasta tertinggi.

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Drama delapan gol yang kacau di Old Trafford

United memasuki jeda internasional November dengan menempati peringkat ke-18 Premier League setelah tampil buruk dalam bertahan. Tuan rumah tertinggal dua gol hanya dalam lima menit berkat gol-gol cepat Alysson dan Nicolas Jackson.

Tim asuhan Michael Carrick bangkit sebelum jeda dan menyamakan kedudukan lewat penalti Bruno Fernandes serta gol mantan gelandang Aston Villa, Youri Tielemans. Namun, tim tamu kembali menguasai pertandingan setelah turun minum melalui penalti Josh McGinn dan gol keempat yang dicetak Leon Goretzka.

Di ambang kekalahan yang merugikan, United menyelamatkan satu poin pada masa tambahan waktu. Dua pemain pengganti, Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu, mencetak gol pada pengujung laga untuk memastikan hasil imbang 4-4 dan menghindarkan klub dari posisi juru kunci.

Neville bersaudara kecam pilihan pemain di lini belakang

Pertandingan berakhir dengan lini belakang darurat yang terdiri dari Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven, dan Dorgu. Berbicara di NBC Sports, Gary Neville menyebut aktivitas transfer klub pada musim panas sebagai akar dari kekacauan tersebut.

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“Alasan Manchester United kebobolan empat gol adalah karena mereka tidak berinvestasi di lini pertahanan pada bursa transfer,” katanya. “Semua orang tahu mereka harus melakukannya, mereka membutuhkan pemain bertahan. Para pemain bertahan yang ada sekarang terus melakukan kesalahan. Pemain-pemain bertahan yang menuntaskan pertandingan itu akan membuat Anda terdegradasi. Lihat kesalahan-kesalahan dalam bertahan itu... kami semua sudah berteriak pada bursa transfer bahwa mereka harus mendatangkan beberapa pemain bertahan. Mereka seharusnya memajukan anggaran transfer dan mendatangkan pemain bertahan.”

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Saudaranya, Phil, menyampaikan pandangan serupa dengan menyoroti empat pemain bertahan yang menuntaskan laga. “Empat pemain bertahan yang mengakhiri pertandingan itu, Mazraoui, Yoro, Heaven, dan Dorgu, akan membuat Anda terdegradasi,” tambahnya. “Empat pemain bertahan itu akan membuat Anda dipecat sebagai manajer dan, menurut saya, tidak bisa menjaga United tetap di Premier League. Empat pemain bertahan itu akan membuat Anda terdegradasi, mereka tampil buruk. Mereka tidak cukup bagus untuk bermain di Premier League.”

Masalah institusional yang mengakar

Hasil imbang itu memperpanjang rentetan United tanpa kemenangan di liga menjadi delapan pertandingan dan menempatkan mereka pada posisi terendah pada tahap musim ini sejak 1986. Meski situasinya suram, Neville bersikeras bahwa memecat Carrick tidak akan menyelesaikan masalah sistemik yang lebih luas di Old Trafford.

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“Anda bisa menutupi masalah dan mendapat dorongan sesaat dari kedatangan manajer baru,” tambah mantan kapten itu. “Ketika manajer baru datang, semua orang senang selama beberapa bulan dan tiba-tiba, enam bulan kemudian, hal yang sama terjadi lagi.

“Anda bisa terus mengganti manajer dan mengira itulah jawabannya. Namun, setelah delapan manajer dalam 12 tahun, terbukti bahwa itu bukan jawabannya. Michael bisa pergi, Michael mungkin bertahan, kami tidak tahu, para pemilik tidak tahu apa yang harus dilakukan.”

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Ia melanjutkan: “Ini terus berulang. [Ruben] Amorim, [Erik] ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick, beberapa di antaranya adalah manajer kelas dunia yang pernah meraih kesuksesan, ada banyak manajer muda menjanjikan di sana, juga mantan pemain yang mengenal klub ini. Tak satu pun berhasil karena jika Anda merekrut dengan buruk, jika departemen kinerja dan departemen perekrutan Anda buruk, jika Anda tidak memiliki kepemimpinan yang kuat di seluruh struktur klub sepakbola, Anda akan gagal.

“Setiap organisasi di dunia akan gagal jika kepemimpinannya tidak sejalan dari atas sampai bawah, dari dewan direksi dan pemilik hingga orang yang berdiri di lapangan untuk bermain sepakbola. Ada masalah nyata di klub sepakbola itu. Ada orang-orang yang menduduki posisi senior untuk menjalankan tugas yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.”

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Perjuangan bertahan di Premier League

United memasuki jeda internasional November dengan berada di zona degradasi, sehingga staf pelatih dan jajaran pimpinan menghadapi tekanan besar. Saat kembali bertanding, Manchester United harus segera menemukan cara untuk membenahi pertahanan yang rapuh dan meraih poin-poin penting agar keluar dari zona bahaya.

Menjelang bursa transfer Januari, sorotan akan tertuju pada jajaran direksi di Old Trafford. Para pemilik harus memutuskan apakah akan menyediakan dana untuk memperkuat lini pertahanan, langkah yang menurut Neville diperlukan untuk menyelamatkan status mereka di kasta tertinggi.