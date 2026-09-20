Gary Neville: Saya menyaksikan 15 menit terburuk Manchester United dalam hidup saya

Legenda Manchester United, Gary Neville, meyakini bahwa periode 15 menit yang dihabiskannya menyaksikan mantan klubnya menghadapi Fulham merupakan yang terburuk yang pernah ia lihat selama 46 tahun menonton klub tersebut.

Manchester United melanjutkan awal buruk mereka pada musim ini dengan hasil imbang 1-1 di Stadion Craven Cottage, di mana Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri yang menggelikan sebelum Matheus Cunha menyelamatkan satu poin dengan tembakan melengkung di masa-masa akhir pertandingan.

Penampilan Manchester United sama sekali tidak mengesankan sepanjang sebagian besar laga, dan Neville terkejut melihat betapa buruknya penampilan mereka serta apa yang ia anggap sebagai kurangnya usaha.

Bahkan, pria berusia 51 tahun itu merasa keadaannya begitu buruk, seperti yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari tim mana pun milik Manchester United.

Neville berkata di saluran "Sky Sports": "Saya sudah mengikuti Manchester United sejak berumur lima tahun, dan ini adalah 15 menit terburuk yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Penampilan yang sangat memalukan. Saya belum pernah melihat kelambanan seperti ini. Apa yang ada di pikiran Carrick?".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Metro": "Saya benar-benar kesulitan berkeliling. Seharusnya tidak pernah ada yang berjalan santai di lapangan sepak bola. Ini hal yang aneh".

Ia melanjutkan: "Ini hanya beberapa menit permainan model biru melawan model putih, lalu keadaan berbalik, ini pertandingan sepak bola yang aneh".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Tidak ada satu pun pihak yang akan maju dengan kelambanan seperti ini. Lihat saja mereka: mereka hanya berjalan-jalan!".

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