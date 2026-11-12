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Gary Neville, legenda Manchester United, mendesak Mauricio Pochettino untuk menolak melatih Manchester United, kecuali jika satu syarat terpenuhi.

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Manchester United pada hari Kamis ini mengumumkan kepergian Michael Carrick dari posisinya sebagai pelatih tim, menyusul awal musim yang mengecewakan bagi Manchester United di musim ini, seraya menegaskan tekadnya untuk menunjuk pelatih permanen baru secepat mungkin, di tengah kabar mengenai kesepakatan dengan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino.

Mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu saat ini tengah bersama timnas Amerika Serikat, dan Manchester United harus membayar 7,5 juta pound sterling untuk memutus kontraknya.

Menurut sejumlah laporan, Manchester United telah mencapai kesepakatan lisan dengan Pochettino untuk menjadi pelatih mereka berikutnya.

Namun legenda Manchester United, Gary Neville, memperingatkannya untuk tidak mengambil posisi tersebut jika para petinggi klub tidak mampu menjamin dirinya mendapatkan dukungan di bursa transfer.

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Neville berkata kepada platform "The Overlap" melalui program "Stick to Football": "Seandainya saya berada di posisi Mauricio Pochettino saat ini, saya benar-benar akan melindungi diri saya sendiri sejauh mungkin."

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Ia melanjutkan: "Ia akan melakukannya dengan imbalan bonus. Jadi, cantumkan hal itu dalam kontrakmu. Tapi kedua, ia membutuhkan dua bek pada Januari mendatang."

Ia menambahkan: "Ia harus bersikeras mendapatkan dua bek pada Januari. Ia harus bersikeras mendapatkan anggaran pada musim panas mendatang, dan ia harus bersikeras mendapatkan anggaran berikutnya. Mereka harus memberikannya kepadanya, jika tidak maka ia tidak seharusnya menerima pekerjaan itu."

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"Lini pertahanan terburuk di Premier League"

Neville menambahkan: "Sejumlah dana telah dikeluarkan untuk lini tengah, dan mereka harus mendapatkan bek-bek yang bagus."

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Ia melanjutkan: "Maksud saya lihatlah empat bek yang menuntaskan pertandingan pada hari Minggu, yang terdiri dari Dalot di posisi bek kiri, Noussair Mazraoui di posisi bek kanan, Leny Yoro, dan Ayden Heaven."

Ia menyatakan: "Mungkin inilah empat bek terburuk di Liga Inggris Premier. Saya tidak tahu empat bek yang lebih buruk dari ini di Liga Inggris Premier saat ini jika Anda menyaksikan pertandingan-pertandingannya."

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Ia menambahkan: "Saya tidak percaya Manchester United berakhir dengan empat bek seperti ini."

Hasil-hasil bencana bagi Manchester United

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Manchester United melorot ke tiga posisi terbawah setelah dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol melawan Aston Villa pada hari Minggu.

Mereka memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kemenangan menjadi delapan laga, dan satu-satunya tiga poin yang mereka raih adalah melawan Ipswich pada Agustus.

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Rentetan hasil bencana mereka juga diwarnai kekalahan 4-1 dari Como serta 3-0 di kandang sendiri melawan Bournemouth.

Para petinggi United ingin memecat Carrick setelah dua hasil bencana itu, tetapi mereka memilih untuk menunggu hingga jeda internasional pekan ini.

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Setelah penundaan panjang dalam memecatnya, mereka berisiko harus menunjuk pelatih sementara untuk pertandingan melawan rival mereka, Liverpool, pada 22 November.

Pochettino dijadwalkan memimpin timnas Amerika Serikat pada pertandingan leg pergi dan leg kedua perempat final CONCACAF Nations League melawan Haiti, sebelum pindah ke United jika kesepakatan rampung secara resmi.