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Manchester United belum mampu bangkit. Dalam laga pertama Mauricio Pochettino di kursi pelatih, Setan Merah kembali menelan kekalahan menyakitkan dari rival bebuyutan mereka, Liverpool.

Di Anfield, pertandingan sepenuhnya dikuasai tim asuhan Iraola yang, juga memanfaatkan kartu merah dini untuk Yoro, mengalahkan United 4-0. Skor itu bahkan terasa terlalu kecil bagi Liverpool.

Seusai pertandingan di Sky Sports, mantan kapten Manchester United, Gary Neville, mengkritik keras keputusan awal Pochettino dan sikap para pemain. Mantan bek sayap itu khususnya menyoroti De Ligt, yang kembali menjadi starter dan tampil buruk sepanjang laga.

"Ketika melihat namanya dalam susunan pemain inti, saya tercengang. Saya pernah melihatnya di Como dan dia benar-benar tidak dalam performa terbaik. Dia seharusnya memberi perlindungan kepada Yoro, tetapi tidak melakukannya. Dia sudah kesulitan dalam 10 menit pertama. Harus saya katakan, penempatan posisi Yoro dan kemampuannya menutup ruang di belakang buruk. Benar-benar buruk. Yoro harus bisa bergerak dan memberi perlindungan kepada bek tengah lainnya: Anda harus melindungi rekan setim, tetapi dia tidak melakukannya. Secara keseluruhan, ini penampilan buruk dari Manchester United".

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Neville, yang tampak gelisah dan marah, kemudian melakukan aksi singkat yang langsung viral. Saat membicarakan tim yang menurutnya terlalu lembek dan menyerukan agar para pemain bangun, Neville mulai menampar dirinya sendiri dalam siaran langsung televisi sambil berteriak: "Kalian harus bangun! Bangun! Kalian Manchester United".