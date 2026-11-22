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Legenda Manchester United Gary Neville melontarkan kritik pedas setelah timnya kalah 4-0 dari Liverpool. Mantan bek itu mengatakan kepada Sky Sports bahwa ia tak memahami keputusan memasang Matthijs de Ligt sebagai starter di Liga Primer untuk pertama kalinya dalam 357 hari. Ia juga mengaku belum pernah melihat United seburuk ini.

Menurut Neville, masalah sudah terlihat dari sikap para pemain. "Saya tidak pernah melihat pemain bergerak dengan sigap, selalu waspada... Seolah-olah mereka sama sekali tidak fokus pada apa pun. Banyak pemain berdiri seperti ini," kata Neville sambil memasang wajah tanpa ekspresi.

"Begitulah mereka berdiri! Apa yang terjadi?" ujar legenda klub itu, lalu menampar wajahnya sendiri dua kali. "Bangun, bangun! Kalian bermain untuk Manchester United!"

Roy Keane tertawa melihat Neville mencontohkan pemain yang fokus. "Tapi mana sikap itu?" lanjut Neville dengan nada serius. "Saya tidak pernah melihat pemain merangkak. Tidak pernah," katanya, merujuk pada sikap yang lebih aktif.

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United kini telah kebobolan 34 gol di semua kompetisi. Tidak ada tim lain di lima liga top Eropa yang lebih sering kebobolan. Karena itu, Neville sangat kritis terhadap lini pertahanan dan kebijakan transfer klub.

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"Ini akibat kelalaian," menurut Neville. "Kelalaiannya adalah tidak mendatangkan bek pada bursa transfer, padahal kita sudah melihat masalah ini selama dua atau tiga tahun."

Salah satu bek yang tampil kurang meyakinkan adalah De Ligt. Pemain timnas Belanda itu salah membaca situasi hingga Leny Yoro menerima kartu merah. United tertinggal setelah Dominik Szoboszlai mengeksekusi tendangan bebas yang menyusul, lalu menjalani sisa pertandingan tanpa peluang berarti.

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"Saat De Ligt melakukan sprint itu, Yoro seharusnya mendekatinya dalam jarak sepuluh meter, dan Dalot juga harus mendekatinya. Ini benar-benar buruk dari Yoro dan Dalot."

"De Ligt membuat situasi kacau. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi, tetapi ia pernah bermain sebagai bek tengah. Ia tidak percaya Yoro tidak berada di sana. Lalu Yoro melakukan kontak, dan itu ceroboh. Sejujurnya, ini tidak bisa lebih buruk lagi. Keempat bek hanya memikirkan tugas masing-masing. Mereka takut."

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"Ketika mendengar susunan pemain, kami langsung sangat terkejut," lanjut Neville. "Setelah itu, saya tidak berpikir United akan menang. Saya sudah menduga mereka akan banyak kebobolan dan melakukan kesalahan."

"Mungkin pilihan di bangku cadangan juga tidak bagus, tetapi ini benar-benar memprihatinkan dan melelahkan untuk ditonton. Pilihan Mauricio Pochettino tidak bagus, tetapi saya tidak memahami keputusan memilih De Ligt."

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"Saya sendiri pernah absen selama setahun, dan sangat sulit untuk kembali menemukan ritme dalam pertandingan seperti itu. Saya tidak mengatakan itu mustahil, tetapi sebagai bek tengah, Anda harus kembali menyesuaikan diri terlebih dahulu."

"Anda melihatnya di Como , ia berlari ke segala arah di sana. Ia hampir tampak seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya juga pernah mengalaminya ketika kembali pada usia 32 tahun; tetapi tentu saja ia juga punya pengalaman."

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"Saya sangat terkejut ia bermain, tetapi yang lain juga tidak tampil bagus," kata Neville, yang menurut pengakuannya belum pernah melihat Manchester United lebih buruk dari ini. "Ini periode terburuk yang dialami Manchester United dalam 54 tahun."

"Itu fakta. Tim dengan pertahanan terburuk di Eropa, berada di posisi kedua dari bawah di liga... Mereka belum pernah memulai musim seburuk ini," kata Neville. Pelatih yang baru menjabat, Pochettino, mengakui timnya terlibat dalam persaingan menghindari degradasi. The Red Devils berada di posisi ke-19.