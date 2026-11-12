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Michael CarrickGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Gary Neville kecam Manchester United yang 'tidak berkelas' atas pemecatan Michael Carrick, peringatan soal Mauricio Pochettino disampaikan kepada para bintang yang tampil di bawah ekspektasi

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Gary Neville melontarkan kritik tajam terhadap jajaran pimpinan Manchester United setelah Michael Carrick diberhentikan. Mantan kapten Manchester United itu menuding klub “tidak berkelas” dalam memperlakukan gelandang legendaris tersebut, sembari mempersiapkan skuad saat ini untuk menjalani program berat di bawah Mauricio Pochettino, yang diperkirakan akan menjadi penggantinya.

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Ketidakpastian di Carrington

Manchester United mengonfirmasi kepergian Michael Carrick pada Kamis, mengakhiri masa ketidakpastian yang berkepanjangan. Meski kabar tentang kepergiannya santer beredar, mantan gelandang itu masih memimpin sesi latihan di Carrington pada Selasa dan Rabu.

Keputusan akhir mengenai masa depan Carrick ditetapkan pada Rabu setelah pertemuan tingkat tinggi di Monaco. Direktur sepakbola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada pergi ke negara kepangeranan tersebut untuk menemui salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, guna merampungkan pergantian manajer. Sejumlah laporan menyebut Mauricio Pochettino disiapkan sebagai penggantinya.

Penanganan yang ceroboh dan tidak berkelas

Berbicara dalam podcast Stick to Football sebelum pengumuman resmi, Neville mengaku tidak percaya dengan urutan waktu kejadian tersebut. Menurutnya, lokasi seseorang semestinya tidak menunda keputusan penting terkait pekerjaan ketika seorang manajer dibiarkan tanpa kepastian.

“Kami duduk di sini hari ini, merekam acara ini, dengan mengetahui bahwa Michael Carrick akan dipecat besok, mengetahui bahwa mereka sedang berbicara dengan Mauricio Pochettino, mengetahui bahwa mereka sudah berbicara dengan [Julian] Nagelsmann dan [Eddie] Howe. Dan memang seharusnya mereka melakukan itu. Saya tidak mengatakan mereka tidak boleh melakukannya,” kata Neville.

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Ia mengecam kegagalan petinggi klub untuk segera berkomunikasi setelah rapat mereka. “Namun, menurut saya, fakta bahwa mereka sekarang berada di Monaco dan tidak bisa memecatnya hari ini meski tahu itu akan terjadi terasa agak ceroboh, terasa agak tidak berkelas,” tambahnya. “Menurut saya, jika Anda tinggal di Monaco, Anda tidak bisa membiarkan seseorang menunggu tanpa kepastian selama 24 atau 48 jam hanya karena Anda tinggal di Monaco. Itu tidak boleh terjadi.”

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22 Nov 2026

MUN

MUN

Ancaman degradasi dan pembenahan kebugaran yang berat

Masa jabatan Carrick memburuk dengan cepat setelah ia mendapat kontrak permanen hingga 2028 pada Mei lalu. Setelah awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara pada Januari, timnya mengawali musim ini dengan sangat buruk. Mereka hanya meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan liga, membuat mereka terpuruk di zona degradasi dengan delapan poin.

Dengan Pochettino bersiap mengambil alih, Neville memperingatkan skuad saat ini agar bersiap menghadapi perubahan besar dalam kondisi fisik mereka. “Satu hal yang kita tahu tentang dia adalah dia membuat para pemainnya banyak berlari dan menempatkan kebugaran fisik sebagai prioritas utama. Tim-timnya selalu bugar, terlepas dari apakah mereka menang atau tidak,” jelas Neville.

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“Kami dulu berlatih di tempat latihan Tottenham ketika saya bersama England. Mereka punya latihan pada hari Selasa yang saya sebut ‘Selasa penuh teror’, meski sebenarnya bukan itu namanya. Namanya kurang lebih seperti itu. Latihan larinya terkenal saat itu karena itulah yang dia lakukan dengan setiap tim. Dia memang membuat mereka banyak berlari,” tambahnya. “Tim-timnya selalu bugar, harus diakui. Saya pikir itu satu hal yang akan langsung dia tangani. Dia jelas sudah sangat berpengalaman sekarang dan tahu cara melatih sebuah tim.”

Tantangan mendesak untuk menjauh dari degradasi

Kedatangan Pochettino yang diperkirakan segera terjadi, setelah sebelumnya ia melatih Tottenham, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Amerika Serikat, menandai perubahan strategi yang mendesak bagi klub. Pelatih asal Argentina itu harus segera membangkitkan skuad yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri dan membawa United menjauh dari zona degradasi Liga Primer.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
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  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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