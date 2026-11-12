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Gary Neville melontarkan kritik tajam terhadap jajaran pimpinan Manchester United setelah Michael Carrick diberhentikan. Mantan kapten Manchester United itu menuding klub “tidak berkelas” dalam memperlakukan gelandang legendaris tersebut, sembari mempersiapkan skuad saat ini untuk menjalani program berat di bawah Mauricio Pochettino, yang diperkirakan akan menjadi penggantinya.

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Ketidakpastian di Carrington

Manchester United mengonfirmasi kepergian Michael Carrick pada Kamis, mengakhiri masa ketidakpastian yang berkepanjangan. Meski kabar tentang kepergiannya santer beredar, mantan gelandang itu masih memimpin sesi latihan di Carrington pada Selasa dan Rabu.

Keputusan akhir mengenai masa depan Carrick ditetapkan pada Rabu setelah pertemuan tingkat tinggi di Monaco. Direktur sepakbola Jason Wilcox dan kepala eksekutif Omar Berrada pergi ke negara kepangeranan tersebut untuk menemui salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, guna merampungkan pergantian manajer. Sejumlah laporan menyebut Mauricio Pochettino disiapkan sebagai penggantinya.

Penanganan yang ceroboh dan tidak berkelas

Berbicara dalam podcast Stick to Football sebelum pengumuman resmi, Neville mengaku tidak percaya dengan urutan waktu kejadian tersebut. Menurutnya, lokasi seseorang semestinya tidak menunda keputusan penting terkait pekerjaan ketika seorang manajer dibiarkan tanpa kepastian.

“Kami duduk di sini hari ini, merekam acara ini, dengan mengetahui bahwa Michael Carrick akan dipecat besok, mengetahui bahwa mereka sedang berbicara dengan Mauricio Pochettino, mengetahui bahwa mereka sudah berbicara dengan [Julian] Nagelsmann dan [Eddie] Howe. Dan memang seharusnya mereka melakukan itu. Saya tidak mengatakan mereka tidak boleh melakukannya,” kata Neville.

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Ia mengecam kegagalan petinggi klub untuk segera berkomunikasi setelah rapat mereka. “Namun, menurut saya, fakta bahwa mereka sekarang berada di Monaco dan tidak bisa memecatnya hari ini meski tahu itu akan terjadi terasa agak ceroboh, terasa agak tidak berkelas,” tambahnya. “Menurut saya, jika Anda tinggal di Monaco, Anda tidak bisa membiarkan seseorang menunggu tanpa kepastian selama 24 atau 48 jam hanya karena Anda tinggal di Monaco. Itu tidak boleh terjadi.”

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Ancaman degradasi dan pembenahan kebugaran yang berat

Masa jabatan Carrick memburuk dengan cepat setelah ia mendapat kontrak permanen hingga 2028 pada Mei lalu. Setelah awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara pada Januari, timnya mengawali musim ini dengan sangat buruk. Mereka hanya meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan liga, membuat mereka terpuruk di zona degradasi dengan delapan poin.

Dengan Pochettino bersiap mengambil alih, Neville memperingatkan skuad saat ini agar bersiap menghadapi perubahan besar dalam kondisi fisik mereka. “Satu hal yang kita tahu tentang dia adalah dia membuat para pemainnya banyak berlari dan menempatkan kebugaran fisik sebagai prioritas utama. Tim-timnya selalu bugar, terlepas dari apakah mereka menang atau tidak,” jelas Neville.

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“Kami dulu berlatih di tempat latihan Tottenham ketika saya bersama England. Mereka punya latihan pada hari Selasa yang saya sebut ‘Selasa penuh teror’, meski sebenarnya bukan itu namanya. Namanya kurang lebih seperti itu. Latihan larinya terkenal saat itu karena itulah yang dia lakukan dengan setiap tim. Dia memang membuat mereka banyak berlari,” tambahnya. “Tim-timnya selalu bugar, harus diakui. Saya pikir itu satu hal yang akan langsung dia tangani. Dia jelas sudah sangat berpengalaman sekarang dan tahu cara melatih sebuah tim.”

Tantangan mendesak untuk menjauh dari degradasi

Kedatangan Pochettino yang diperkirakan segera terjadi, setelah sebelumnya ia melatih Tottenham, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Amerika Serikat, menandai perubahan strategi yang mendesak bagi klub. Pelatih asal Argentina itu harus segera membangkitkan skuad yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri dan membawa United menjauh dari zona degradasi Liga Primer.