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Gary Neville mendesak Michael Carrick mengandalkan pemain berpengalaman dan tidak memasukkan pemain muda Shea Lacey ke susunan pemain inti saat menghadapi Aston Villa. Manchester United terpuruk ke zona degradasi, sehingga legenda klub itu meminta pendekatan hati-hati untuk laga krusial di Liga Primer.

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United masuk zona degradasi

United turun ke zona degradasi Liga Primer Inggris setelah Nottingham Forest mengalahkan Manchester City. Kemerosotan yang mengkhawatirkan ini menambah tekanan pada manajer Carrick menjelang laga melawan Aston Villa.

Tim asuhan Carrick menunjukkan semangat juang di Liga Champions pada tengah pekan. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih kemenangan penting atas Roma. Lacey berperan penting dalam kebangkitan itu setelah masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga. Pemain remaja tersebut kini berpeluang menjadi starter melawan Villa.

Neville menuntut pengalaman, bukan pemain muda

Meski Lacey tampil mengesankan sebagai pemain pengganti pada tengah pekan, Neville mendesak Carrick agar tidak tergoda memasang pemain muda itu sejak awal. Mantan bek tersebut meyakini krisis saat ini membutuhkan pemain senior yang sudah teruji. Berbicara kepada NBC Sport, Neville memperingatkan agar United tidak mengandalkan pemain muda untuk menyelamatkan musim mereka.

“Saya tidak akan mengatakan bahwa sekarang saatnya memainkan pemain muda. Sekarang saatnya mengandalkan pengalaman,” katanya. “Saya rasa itu sesuatu yang Anda lakukan jika, pertama-tama, Anda punya pemain muda berbakat, tetapi juga ketika Anda benar-benar terdesak. Sekarang saatnya dia menurunkan tim terbaiknya, dan mereka harus tampil sesuai harapan.”

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Emosi menutupi kelemahan taktik yang lebih dalam

Neville mengaku terkejut melihat mantan klubnya terperosok ke tiga posisi terbawah dan menyebut situasi itu menyadarkannya akan betapa seriusnya keadaan. Ia juga mengingatkan bahwa kebangkitan mereka di Eropa didorong oleh atmosfer, bukan taktik yang bisa diandalkan secara berkelanjutan.

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“Melihat mereka berada di tiga posisi terbawah sungguh sulit dipercaya dan menyadarkan kita akan situasinya. Apa yang terjadi pada Rabu malam itu adalah soal emosi,” tambah Neville. “Manchester United mencetak gol itu dan dalam laga-laga Eropa, Anda pernah melihat bagaimana emosi membawa sebuah tim melancarkan serangan demi serangan. Atmosfernya luar biasa, tetapi itu tidak akan membantu Anda melewati semua momen sulit.

“Anda membutuhkan performa, pola permainan, dan metode. Sebagai pemain, Anda membutuhkan sesuatu yang konsisten serta gaya bermain yang menjadi pegangan. Manchester United tampil sangat, sangat buruk musim ini. Jika mereka memasuki jeda internasional di zona degradasi, situasinya akan benar-benar genting.”

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Ujian penting melawan Aston Villa

United menjamu Aston Villa di Old Trafford hari ini dan tahu bahwa mereka harus segera memperbaiki performa buruk di kompetisi domestik. Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi pendekatan taktik Carrick.