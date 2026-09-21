Di mana pun ia bermain, ia mencetak gol tanpa henti. Ia memenangkan Sepatu Emas di Piala Dunia 1986 dan membangun karier tanpa satu pun kartu kuning: Gary Lineker masuk ke Hall of Fame.

Terkadang, kelas seorang pemain dunia justru terletak pada kemampuannya untuk tidak memamerkannya. Untuk membuat sesuatu yang sulit terlihat sederhana. Gary Lineker adalah pemain seperti itu: tanpa gerakan yang berlebihan, tanpa trik untuk membuat orang terkesan, dan tidak pernah berlebihan. Untuk membuat perbedaan, ia hanya membutuhkan beberapa meter, sering kali hanya beberapa detik dan kadang cuma satu sentuhan bola.

Kualitas terbesarnya terletak pada apa yang terjadi sebelum bola datang kepadanya. Lineker melihat, membaca apa yang akan terjadi, lalu bergerak. Ketika yang lain masih bereaksi terhadap situasi, ia seolah sudah tahu bagaimana serangan itu akan berjalan. Ia memiliki rahasia para penyerang hebat di kotak penalti: semacam jam internal yang berjalan beberapa detik lebih cepat daripada yang lain. Sebuah kualitas yang sulit diukur dan lebih sulit lagi diajarkan.

Pada zaman kuno, itu akan disebut ars celare artem: ‘seni menyembunyikan seni’. Itu adalah gagasan yang sangat dihargai Quintilianus. Pada diri Lineker, hal itu nyaris menjadi filosofi sepakbola. Ia tidak memiliki kekuatan besar penyerang tengah klasik, juga tidak punya kelas teknik para pemain yang paling lincah. Ia tidak perlu melewati setengah lini pertahanan dan jarang mencari gol yang mustahil. Ia melakukan sesuatu yang tampak jauh lebih sederhana: berdiri di tempat bola akan datang. Lebih dulu dari bek. Lebih dulu dari kiper. Kadang bahkan sebelum rekan setimnya memutuskan untuk mengoper bola kepadanya.

Berkat sportivitasnya dan cara ia menjalankan perannya sebagai penyerang, ia mendapat julukan ‘gentleman di depan gawang’. Alih-alih menghadapi duel dengan para bek, ia hanya berusaha mendahului mereka.

Dan gol-gol pun datang dengan sendirinya. Ia mencetak gol di Inggris, di Spanyol, dan bahkan di Jepang, tempat ia mengakhiri kariernya. Ia juga sangat tajam untuk Inggris, terutama ketika panggung makin besar dan lawan mulai kelelahan. Di Piala Dunia 1986 ia mencetak enam gol, empat tahun kemudian di Italia menambah empat lagi. Dengan sepuluh gol Piala Dunia, ia menjadi orang Inggris pertama yang mencapai batas itu.

Putra penjual sayur

Sebelum dunia mengenal wajah yang selalu ramah itu dan selebrasi golnya yang hampir selalu tertahan, Gary Winston Lineker hanyalah putra seorang penjual sayur dari Leicester. Lahir pada 30 November 1960, ia tumbuh besar sambil membantu ayahnya, Barry, di pasar kota itu. Dua gairah terbesarnya adalah dua olahraga khas Inggris: sepakbola dan kriket.

Untuk waktu yang cukup lama, sama sekali tidak jelas mana di antara keduanya yang akan menjadi masa depannya. “Saya punya masa kecil yang bahagia dan tanpa beban,” tuturnya bertahun-tahun kemudian kepada The Observer. “Dari usia 11 sampai 16 tahun, saya pikir peluang saya di kriket lebih besar daripada di sepakbola,” katanya dalam wawancara dengan The Independent.

Barry bangun pukul empat pagi untuk pergi ke pasar grosir. Di sana ia membeli buah yang kemudian dijualnya pada siang hari di pasar Leicester. Pada malam hari, ia pulang untuk mengerjakan administrasi. Gambaran lain dari masa kecil Lineker tak kalah mudah dikenali: dirinya bermain sepakbola di taman rumah. “Hidup saya selalu berpusat pada olahraga,” katanya kepada The Observer.

Namun, di sekolah ada orang-orang yang meragukan apakah Gary bisa menciptakan masa depan itu untuk dirinya sendiri. Ia tidak memiliki postur yang membuat orang langsung berpikir ada atlet top di dalam dirinya dan ketika ia memutuskan untuk fokus pada sepakbola, beberapa guru menyarankannya untuk memilih profesi yang lebih aman.

Untungnya, Leicester melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pada 1976, ia diterima di akademi klub. Lineker baru berusia 15 tahun: kurus, ringan, dan masih sangat jauh dari sosok penyerang yang kelak akan meneror pertahanan di seluruh dunia. Namun, ia sudah memiliki sesuatu yang tak akan pernah bisa diberikan oleh pusat kebugaran mana pun: kepekaan terhadap ruang dan timing.

Dalam laporan untuk ijazahnya, yang ia peroleh pada 1977, beberapa guru menulis bahwa ‘anak itu terlalu fokus pada sepakbola’ dan karena itu ia ‘tidak akan pernah bisa mencari nafkah’. Itu adalah salah satu salah penilaian yang memenuhi sejarah olahraga: sebuah vonis yang mungkin tampak logis pada saat itu, tetapi belakangan terbukti sepenuhnya keliru.

Jock Wallace melihat kualitas sepakbolanya lebih baik daripada siapa pun dan beberapa tahun kemudian memberinya debut di tim utama. “Tak seorang pun bisa menduga apa yang ada dalam diri anak itu,” kata manajer asal Skotlandia itu kepada El País pada 1986. “Ia tidak menonjol. Anda bisa melihatnya selama mungkin, tetapi ia sama sekali tidak menonjol. Namun saya tahu ia punya sesuatu: ada pencetak gol di dalam dirinya.”

Lineker menjalani debut tim utamanya pada Hari Tahun Baru 1979, melawan Oldham Athletic. Pada awalnya, belum ada sesuatu yang spektakuler dalam permainannya. Ia harus menunggu, berkembang, menjadi lebih kuat, dan merebut tempatnya. Ketika itu akhirnya berhasil, ia mulai mencetak gol dengan keteraturan yang kemudian menjadi ciri khasnya. Ia membantu Leicester kembali ke divisi tertinggi dan dari musim ke musim tumbuh menjadi favorit besar publik di Filbert Street.

Pada musim 1983/84, ia mencetak 22 gol liga. Setahun kemudian ia membukukan 24 gol dan menjadi top skor First Division bersama Kerry Dixon. Di Leicester, mereka mulai menyadari bahwa Lineker sudah melampaui level klub. Bakatnya membutuhkan panggung yang lebih besar.

Ketika ia meninggalkan The Foxes pada musim panas 1985, catatannya berdiri di angka 103 gol dalam 216 pertandingan, tersebar dalam tujuh musim: empat di Second Division dan tiga di First Division. Everton menjadi pemenangnya dan merekrutnya. The Toffees saat itu adalah juara bertahan Inggris dan membayar sekitar £800.000, setara dengan sedikit di bawah satu juta euro. Dengan itu, mereka mendatangkan Lineker sebagai pengganti Andy Gray, yang produktivitas golnya berharap bisa mereka gantikan. Lineker merespons dengan cara yang paling ia sukai: mencetak gol.

Getty Images

Satu tahun untuk menembus level atas

Di Everton, ia hanya membutuhkan satu musim untuk meninggalkan kesan yang bagi banyak pesepakbola membutuhkan satu karier penuh. Ia mencetak 40 gol dalam 57 pertandingan di semua kompetisi, 30 di antaranya di liga, dan menjadi top skor Inggris untuk tahun kedua secara beruntun. Everton finis sebagai runner-up First Division dan kalah dari Liverpool di final Piala FA, tetapi Lineker kini benar-benar telah menembus level tertinggi.

Yang istimewa, musim paling produktif dalam kariernya di Inggris itu tidak memberinya satu pun trofi. Namun, itu memberinya sesuatu yang mungkin lebih penting: tempat di antara para penyerang besar Eropa.

Sementara itu, Lineker juga mulai menjadi semakin penting bagi Inggris. Debutnya untuk tim nasional terjadi pada 26 Mei 1984, ketika pelatih Bobby Robson memainkannya sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia di Hampden Park. Ia berusia 23 tahun dan jelas belum memiliki karier internasional yang akan Anda harapkan dari calon bintang dunia. Tempatnya di The Three Lions pun harus ia dapatkan selangkah demi selangkah.

Gol pertamanya untuk Inggris ia cetak pada tahun berikutnya. Seiring ia benar-benar menembus level atas bersama Leicester dan Everton, perannya di tim Robson juga kian besar. Pada musim panas 1986, Lineker bukan lagi alternatif, melainkan penyerang tengah yang bisa dijadikan fondasi ambisi Inggris. Di usia 25 tahun, ia berada di puncak perkembangannya. Tinggal satu hal yang kurang: panggung yang cukup besar untuk menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya sudah ditemukan Inggris. Panggung itu adalah Piala Dunia 1986, turnamen yang akan mengubah statusnya sebagai pemain internasional untuk selamanya.

Namun, petualangan Inggris di Meksiko dimulai dengan sangat buruk. Lineker tiba dengan lengan bawah patah dan tim Robson juga mengawali dengan buruk: kalah dari Portugal dan bermain imbang tanpa gol melawan Maroko. Setelah dua pertandingan, Inggris memiliki satu poin, belum mencetak satu gol pun, dan menghadapi risiko nyata tersingkir.

Untuk lolos, Inggris harus mengalahkan Polandia. Lineker hanya membutuhkan 34 menit untuk itu. Mula-mula ia menuntaskan umpan Gary Stevens dan menaklukkan kiper. Setelah itu, ia mencetak gol kedua dari umpan silang datar Steve Hodge. Terakhir, ia memanfaatkan intervensi yang tidak beruntung dari Józef Młynarczyk dan melengkapi hat-trick-nya. Tiga gol dalam satu babak sudah cukup untuk mengirim Inggris ke babak 16 besar. Dengan itu, Lineker langsung melesat menjadi salah satu sorotan turnamen.

Bertahun-tahun kemudian, Lineker justru menunjuk hat-trick itu sebagai momen terindah dari dua Piala Dunia miliknya. “Bukan karena gol-golnya luar biasa,” ujarnya di situs FIFA. “Menurut saya, gol-gol saya sebenarnya tidak pernah begitu.”

Kerendahan hati memang merupakan salah satu sifat besar Lineker. Bahkan ketika menoleh pada kualitasnya sendiri, ia tampaknya paling suka sedikit menyembunyikannya. Di Meksiko ia mencetak dua gol lagi, di babak 16 besar melawan Paraguay, sehingga totalnya menjadi lima gol dalam dua pertandingan. Di perempat-final, Argentina menanti. Dan sejarah menunggu Lineker.

Getty Images

Lineker tunduk kepada Maradona

22 Juni 1986, Stadion Azteca di Mexico City. Ada pertandingan yang sekadar tercantum di kalender. Ada pula yang pada titik tertentu tumbuh menjadi sesuatu yang melampaui kalender itu. Argentina melawan Inggris adalah salah satunya.

Maradona hanya membutuhkan empat menit untuk menghadiahkan dua gambaran kepada sejarah sepakbola yang akan tinggal selamanya di benak dan nyaris mustahil didamaikan satu sama lain. Pertama, ia mengecoh Peter Shilton dengan sesuatu yang kemudian ia sendiri sebut sebagai ‘Tangan Tuhan’. Lalu datang mahakaryanya, ‘Gol Abad Ini’: Diego memulai solo run dari wilayah permainannya sendiri dan mengubah sebelas detik menjadi karya seni. Lebih dari lima puluh meter, melewati lima lawan, termasuk Shilton, dan akhirnya mendorong bola ke gawang kosong.

Kecurangan memberi jalan bagi kelas murni. Itulah demonstrasi pamungkas dari diez, sang nomor 10 yang membuat dunia jatuh cinta pada permainannya dan akan membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan Lineker? Ia menyaksikan semua itu dari sisi lain lapangan dan tidak banyak yang bisa ia lakukan. Bertahun-tahun kemudian, di situs FIFA, ia mengakui: “Untuk pertama kalinya dalam karier saya, saya merasa ingin bertepuk tangan untuk gol lawan.”

Namun, sore itu tidak berakhir dengan dua gol nomor 10 Argentina tersebut. Saat laga menyisakan lima menit, John Barnes, yang dengan Gary telah membangun klik yang sangat baik, menerobos dari sisi kiri. Ia mengirim bola ke tiang jauh dan Lineker melakukan apa yang selalu ia lakukan: ia ada di sana. Sundulan, 2-1.

Tak lama kemudian, Barnes kembali membangun serangan yang nyaris sama persis dan sesaat tampak seolah sejarah masih memberi Inggris satu peluang lagi. Penyerang Everton itu kembali menerjang umpan tersebut, tetapi kali ini itu tidak cukup.

Argentina melaju. Maradona menjadi juara dunia. Namun, Lineker juga membawa pulang sesuatu: berkat golnya ke gawang La Albiceleste ia finis sebagai top skor Piala Dunia, sebagai orang Inggris pertama sepanjang sejarah, dan memenangkan Sepatu Emas. Itu adalah jawaban definitif bagi semua orang yang bertahun-tahun sebelumnya meragukan apakah bocah kurus itu punya masa depan di sepakbola. Seperti biasa: dalam diam, tanpa banyak kegaduhan.

Lineker ke Barcelona

Ketika Piala Dunia di Meksiko berakhir, Barcelona sudah menunggunya. Terry Venables, sesama orang Inggris seperti Lineker, ingin membawanya ke Camp Nou. Klub Catalan itu membayar sekitar £2,8 juta untuk itu, yang jika dikonversi ke nilai saat ini lebih dari €3 juta.

Bahasa yang berbeda, iklim yang berbeda, cara bermain yang berbeda. Namun, kebiasaan Lineker tidak berubah. Pada musim pertamanya di Catalunya, ia mencetak 21 gol di semua kompetisi. Dan yang paling penting: ia mencetak tiga gol dalam pertandingan yang bagi banyak suporter Barcelona lebih penting daripada pertandingan mana pun.

Pada 31 Januari 1987, Clásico melawan Real Madrid digelar di Camp Nou. Lineker mencetak tiga gol dan Barcelona menang 3-2. Dengan pertandingan itu, ia menuliskan namanya secara definitif dalam sejarah Barça.

Periodenya di Barcelona berlangsung tiga musim. Gelar liga tidak datang, tetapi pada 1988 Lineker memenangi Copa del Rey dan setahun kemudian Piala Winners. Secara total ia mencetak 52 gol dalam 138 pertandingan resmi.

Pada 1988, sesuatu berubah. Johan Cruyff menjadi pelatih kepala Barça dan membangun tim berdasarkan visi sepakbolanya sendiri. Lineker juga lebih sering dimainkan sebagai penyerang sayap, jauh dari gawang dan dari ruang-ruang tempat naluri timing dan antisipasinya paling maksimal.

Ia tetap mencetak gol, tetapi memahami bahwa masa depannya kini berada di tempat lain. Maka pada musim panas 1989, waktunya pulang ke rumah.

Getty Images

Italia 1990 dan Piala FA di Wembley

Terry Venables menyambutnya, kini sebagai pelatih Tottenham. Lineker melanjutkan dari tempat ia berhenti: 24 gol pada musim pertamanya di liga dan sekali lagi gelar top skor.

Lalu datang Piala Dunia keduanya, di tengah periode keduanya di Inggris. Italia 1990 berbeda dari Meksiko. Lineker bukan lagi nama kejutan yang tiba-tiba muncul di panggung besar. Ia adalah penyerang tengah berpengalaman dari tim Inggris yang semakin percaya bahwa mereka bisa melangkah jauh.

Dalam laga grup melawan Irlandia di Stadion Sant’Elia, Cagliari, ia mencetak gol. Pertandingan yang sama juga menghadirkan momen paling memalukan dalam kariernya. Karena masalah usus, pada babak kedua ia terpaksa buang hajat di lapangan. Bertahun-tahun kemudian ia menceritakannya dengan gaya olok-olok khas dirinya: “Saya mencoba menekan lawan, mengerahkan terlalu banyak tenaga, rileks dan… mhhhhhh! Setelah itu terjadi, saya punya kebebasan bergerak lebih besar daripada sebelumnya dalam sebuah pertandingan. Saya belum pernah melihat para bek menjauh sejauh itu dari saya!”

Setelah meninggalkan insiden canggung itu di belakangnya, bintang Piala Dunia 1986 tersebut mencetak dua penalti melawan Kamerun di perempat-final. Di semi-final di Turin, Jerman Barat menanti. Andreas Brehme membawa Jerman unggul, tetapi saat laga menyisakan sepuluh menit, Lineker menyamakan kedudukan. Perpanjangan waktu menyusul, lalu adu penalti.

Stuart Pearce dan Chris Waddle gagal. Inggris terhenti sebelas meter dari final, sementara Lineker bertahan di empat gol. Kesempatan untuk kembali menjadi top skor turnamen pun luput darinya. Namun, dengan sepuluh gol Piala Dunia, ia tetap menjadi orang Inggris pertama yang mencapai angka sepuluh.

Dari kekalahan itu lahir salah satu kutipan sepakbola paling terkenal sepanjang masa: “Sepakbola adalah permainan sederhana: 22 pria mengejar bola selama 90 menit dan pada akhirnya Jerman yang menang.”

Ucapan itu tumbuh menjadi kebijaksanaan sepakbola yang begitu dikenal. Terkadang, dibutuhkan kekalahan yang menyakitkan untuk membuat sebuah kalimat menjadi tak terlupakan.

Setahun kemudian, akhirnya datang juga sebuah trofi. Tottenham mengalahkan Nottingham Forest 2-1 setelah perpanjangan waktu di final Piala FA di Wembley. Lineker tidak mencetak gol dan juga melihat penalti yang ia ambil berhasil ditepis, tetapi pertandingan itu tetap menandai akhir dari sebuah periode istimewa. Untuk sekali ini, ia tidak perlu memainkan peran utama. Kadang cukup dengan berada di sana pada saat yang tepat.

Setahun kemudian, karier internasionalnya juga berakhir. Lineker pergi bersama Inggris ke Euro 1992, terpaut satu gol dari pemegang rekor Bobby Charlton. Dalam laga grup terakhir melawan Swedia, ketika Inggris masih sepenuhnya berjuang untuk merebut tempat di babak berikutnya, pelatih Graham Taylor menariknya keluar pada babak kedua.

Lineker berjalan meninggalkan lapangan, tanpa tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi mengenakan seragam Inggris. Pengejarannya terhadap rekor Charlton berakhir di sana: 48 gol dalam 80 caps. Dengan itu, ia masih menempati urutan keempat dalam daftar top skor sepanjang masa Inggris.

Bab terakhir

Pada 1992, di usia 31 tahun, Lineker memilih tujuan yang pada masa itu cukup tidak lazim bagi pemain top Eropa dengan level sepertinya: Jepang. Penyerang asal Leicester itu meneken kontrak dengan Nagoya Grampus Eight dan menjadi salah satu bintang internasional yang harus membantu menempatkan J.League di peta.

Namun, tubuhnya mulai semakin sering mengkhianatinya. Cedera membuatnya makin sering absen dan pada 1994, di usia 33 tahun, tibalah saat untuk berhenti. Setelah 23 pertandingan dan sembilan gol di Jepang, Lineker mengakhiri karier profesionalnya. Ia telah memainkan hampir 650 pertandingan untuk klub dan negara, serta mencetak lebih dari 300 gol.

Saat ini, ia tidak hanya dikenang karena gol-golnya, gelar top skornya, dan sukses besarnya. Ada juga angka lain yang mungkin mengatakan lebih banyak tentang dirinya daripada angka mana pun.

Angka itu adalah nol: nol kartu merah, nol kartu kuning. Sepanjang karier profesionalnya. Rekor yang nyaris tak terpikirkan untuk seorang penyerang yang selama 15 tahun berduel dengan para bek, tetapi sekaligus mengatakan segalanya tentang cara Gary Lineker bermain sepakbola.

Apa yang membuat penyerang asal Leicester itu istimewa sepanjang kariernya adalah sebuah keuntungan kecil: beberapa meter, beberapa detik. Cukup untuk selalu lebih cepat daripada lawan-lawannya, dan kadang bahkan daripada rekan-rekan setimnya sendiri, lalu menaruh bola di dalam gawang. Itulah seninya.



