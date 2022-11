Suksesor Gareth Southgate Di Timnas Inggris, Bos Newcastle Eddie Howe Buka Suara

Manajer Newcastle United, Eddie Howe, kembali menegaskan komitmennya bersama The Magpies di tengah isu terkait kursi pelatih timnas Inggris.

Howe mampu membawa Newcastle bangkit dari klub kandidat degradasi menjadi penantang Liga Champions dalam rentang 12 bulan.

Terbaru, Newcastle sukses mengalahkan Chelsea 1-0 sebelum jeda Piala Dunia di St James’ Park, akhir pekan lalu.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan kelima beruntun klub dan laga ke-11 tidak terkalahkan di Liga Primer.

✅ 11 games unbeaten

✅ Five wins in a row

✅ Another cleansheet at home



Eddie Howe's Newcastle United just cannot stop winning 🔥#NUFC pic.twitter.com/VpKr8ah9Lo