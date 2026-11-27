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Gareth Bale dikabarkan tengah memimpin upaya untuk kembali berperan penting dalam sepak bola Spanyol. Kali ini, ambisinya berada di jajaran pengelola klub, bukan di lapangan. Mantan bintang Real Madrid dan Wales itu memimpin konsorsium investasi yang ingin mengakuisisi saham mayoritas Sevilla, tetapi tawaran awalnya menghadapi kendala besar.

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Selisih dana menghambat upaya Bale mengambil alih Sevilla

Legenda Wales itu telah mengumpulkan dana sekitar €150 juta melalui kelompok investasinya untuk membeli saham pengendali klub asal Andalusia tersebut. Namun, nilai itu belum memenuhi harapan pihak yang saat ini mengendalikan klub. Mereka menginginkan tawaran yang jauh lebih besar sebelum menyerahkan kendali.

Menurut AS, Bale kini aktif mencari mitra pendanaan baru untuk memperkuat tawarannya dan menutup selisih yang cukup besar antara dana yang dimiliki kelompoknya saat ini dan harga yang diminta.

Situasi di Ramon Sanchez-Pizjuan diperumit oleh utang sebesar €180 juta kepada Goldman Sachs, bank investasi yang saat ini bertugas mengelola potensi pergantian kepemilikan. Goldman Sachs diperkirakan akan menyaring para peminat hingga tersisa dua atau tiga penawar dengan kemampuan finansial terbesar pada pekan Natal. Karena itu, mantan bintang Tottenham Hotspur tersebut harus segera mencari tambahan dana. Kekurangan dana saat ini memaksa Bale, yang berusia 37 tahun, memikirkan ulang strateginya untuk menjadi pemilik klub.

Ketertarikan Ramos menambah tekanan soal valuasi

Bale bukan satu-satunya sosok yang dikenal luas dan menunjukkan ketertarikan terhadap masa depan kepemilikan klub peraih tujuh gelar Liga Europa itu. Mantan bek Sevilla dan Real Madrid, Sergio Ramos, sebelumnya pernah menjajaki kemungkinan mengambil alih klub. Saat itu, pembicaraan berkisar pada valuasi keseluruhan klub sekitar €450 juta.

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Patokan tinggi itu menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi konsorsium Bale. Tawaran mereka saat ini sebesar €150 juta hanya sepertiga dari estimasi sebelumnya, sehingga kelompok itu harus berpacu dengan waktu untuk mendapatkan dana yang diperlukan sebelum tenggat pada masa liburan.

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Meski berstatus legenda di La Liga setelah meraih banyak trofi selama membela klub di ibu kota, kemampuan finansial Bale kini diuji oleh realitas kepemilikan klub sepak bola modern. Karena para pemegang saham klub tetap bertahan pada harga yang mereka tetapkan, membentuk kelompok penyandang dana kaya dari berbagai pihak menjadi prioritas utama tim Bale agar tetap menjadi penawar yang layak diperhitungkan.

Sevilla menghadapi kesulitan di dalam dan luar lapangan

Di tengah semakin sengitnya persaingan untuk mengendalikan klub, tim Sevilla sendiri sedang menghadapi ketidakpastian di lapangan. Sevilla saat ini berada di posisi keenam klasemen La Liga, posisi yang mencerminkan musim sulit bagi klub yang terbiasa bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.

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Banyak pihak memandang pergantian kepemimpinan sebagai langkah yang diperlukan untuk menstabilkan klub. Namun, kebutuhan dana untuk melunasi utang yang ada sekaligus membiayai skuad yang kompetitif menjadi penghalang bagi semua konsorsium, kecuali yang memiliki pendanaan paling kuat.

Beberapa pekan mendatang akan menentukan masa depan klub, sementara Goldman Sachs bersiap mengajukan kandidat akhir kepada para pemegang saham. Bale dikenang di Spanyol karena kecepatannya yang luar biasa dan gol-gol penentunya. Namun, keberhasilannya di bidang baru ini sepenuhnya bergantung pada kemampuannya meyakinkan individu-individu kaya bahwa Sevilla merupakan investasi jangka panjang yang menjanjikan.