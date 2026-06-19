Juan García, kiper Barcelona, menegaskan bahwa kepindahannya ke klub Catalan tersebut berperan langsung dalam masuknya dirinya ke dalam skuad tim nasional Spanyol yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia.

Kemarin, 18 Juni, Garcia genap satu tahun sejak bergabung dengan Barcelona, setelah klub Catalan tersebut membayar denda kontrak kepada manajemen Espanyol untuk merekrut pemain asal kota "Salent", Hanya dalam waktu 365 hari, kiper ini berubah menjadi pemain inti dan pilar yang tak tergantikan dalam skuad asuhan pelatih asal Jerman, Hans Flick, di mana ia mengakhiri musim dengan meraih penghargaan “Zamora” sebagai kiper terbaik, sebelum memulai petualangan menikmati partisipasinya di Piala Dunia pertamanya.

Kiper asal Catalunya tersebut menjelaskan, dalam wawancara yang dilakukannya dengan “Radio Catalunya”, bahwa ia merasakan perkembangan besar dalam berbagai aspek kemampuan teknisnya, sambil menyoroti cara ia menghadapi situasi dan tantangan yang sebelumnya tidak pernah ia alami.

Garcia berkata: “Pengalaman yang didapat dari terus menambah menit bermain dan menjalani pertandingan dengan tuntutan tinggi membuat Anda berkembang dalam segala hal. Mereka menempatkan saya dalam situasi yang mungkin belum pernah saya alami di lapangan, dan saya rasa saya meresponsnya dengan baik.”

Kiper tersebut mengakui bahwa jika ia harus memilih satu penyelamatan dari musim ini, tanpa ragu itu adalah penyelamatan dalam pertandingan derby, sambil bercanda ia berkata: “Saya melakukan penyelamatan melawan Perry Milla. Itu sangat sulit dan membantu kami memenangkan pertandingan. Saya dan Perry sangat cocok, dan setiap kali saya melihat video penyelamatan itu di media sosial, saya mengirimkannya kepadanya agar dia tidak lupa.”

Garcia menegaskan bahwa selama dua musim terakhir ia berhasil meningkatkan kemampuan membangun serangan dengan kedua kakinya serta mengoper bola, aspek yang sudah ia mulai asah sejak musim terakhirnya bersama Espanyol, di mana ia berkata: “Beberapa tahun lalu, ini adalah hal yang harus saya perbaiki, tapi latihan memang ada untuk itu. Saya sudah lebih baik dalam pengambilan keputusan dan pengeluaran bola. Jelas saya akan membuat kesalahan, tapi saya sangat senang dengan peningkatan ini.”

Ia menyimpulkan: “Bergabung dengan Barcelona membantu saya lolos ke Piala Dunia, meskipun Anda tidak pernah tahu apa yang bisa saja terjadi. Saya sangat menikmati semuanya: kebersamaan dengan rekan-rekan setim dan sesi latihan. Kita harus menjadi satu keluarga, dan membentuk sebuah tim, dan kelompok ini sangat solid. Kita semua bersatu padu, dan bagi kami yang tidak diturunkan, kami memberikan kontribusi besar di luar lapangan.”