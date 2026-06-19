Bek tim nasional Spanyol, Eric García, mengomentari awal yang kurang mulus bagi negaranya di putaran final Piala Dunia, setelah terperosok ke dalam hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde dalam pertandingan di mana ia duduk di bangku cadangan.

Garcia juga berbicara mengenai harapannya menjelang pertandingan krusial melawan timnas Arab Saudi pada Minggu mendatang di babak kedua, sekaligus mengungkapkan tim mana yang ingin dihindari di babak-babak awal turnamen, dalam wawancaranya dengan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Ketika ditanya mengenai persiapan untuk pertandingan kedua dan aspek-aspek utama yang perlu ditingkatkan, Garcia menjelaskan: "Pergerakan bola harus sangat cepat saat menghadapi tim-tim yang mundur dan berkerumun di lini belakang. Kami harus berusaha mengisi ruang-ruang di dalam meskipun lawan mencoba menutupnya, karena hal itu menciptakan ruang tambahan dan membuka sayap-sayap lapangan. Ini adalah hal yang terus kami terapkan bersama tim nasional karena kami adalah tim yang mengutamakan sepak bola menyerang, oleh karena itu, gaya permainan lawan tidak mengejutkan kami.”

Mengenai nada optimis yang muncul menjelang penampilan Spanyol dan apakah pertandingan pembuka ini merupakan peringatan atau justru penegasan kepercayaan diri, Garcia mengatakan: “Jika kita melihat para pemain satu per satu, saya yakin kami termasuk tim yang akan bersaing di papan atas mengingat kualitas tinggi yang kami miliki di setiap posisi, namun ini membuktikan bahwa seberapa pun keunggulanmu atas lawan, kamu harus membuktikannya di lapangan; setiap pertandingan sulit dan semua orang di sini berjuang demi karier mereka, begitu pula kami. Berbicara itu mudah, dan saya tetap melihat bahwa kami adalah salah satu favorit, tetapi tindakan di lapanganlah yang paling penting, dan ada hal-hal yang harus kami perbaiki untuk mempertahankan level tinggi ini.”

Mengenai prediksi mengenai jalannya pertandingan mendatang melawan Arab Saudi, bek muda itu menjawab: “Pelatih telah memberi tahu kami hal yang sama, bahwa pertandingan melawan Arab Saudi akan mirip dengan pertandingan melawan Cape Verde, dan saat ini kami sedang mencoba menyempurnakan beberapa detail teknis agar bisa tampil lebih baik dalam pertandingan ini, dan saya yakin kami akan melakukannya,” sambil menolak untuk mengungkapkan rencana staf pelatih dengan mengatakan: “Saya tidak ingin membocorkan strategi atau detail apa pun kepada lawan.”

Dalam analisis teknisnya mengenai pertandingan-pertandingan Piala Dunia serta tim atau pemain yang paling menarik perhatiannya, bintang asal Spanyol itu berkata: “Jerman tanpa diragukan lagi tampil sangat kuat, dan Korea Selatan sangat mengejutkan saya dengan gaya bermainnya yang unik. Sedangkan dari segi individu, karena Messi sudah tidak lagi mengejutkan siapa pun, saya sangat terkesan dengan penampilan Diomande. Selain itu, Inggris dan Kroasia juga menampilkan pertandingan yang luar biasa; semua orang di sini memiliki bakat yang luar biasa.”

Mengenai hat-trick luar biasa yang dicetak oleh Lionel Messi dan apakah ia memperkirakan performa gemilang ini akan berlanjut, bek Barcelona itu berkomentar dengan penuh kekaguman: “Selalu ada kegemparan seputar Messi, dan meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun ketika Anda melihatnya bermain, Anda merasa dia akan tetap tampil di Piala Dunia berikutnya juga. Ini sungguh luar biasa. Dia menunjukkan kecerdasan yang tajam, ketenangan yang luar biasa, dan kemampuan luar biasa dalam memprediksi ruang kosong, dan keberhasilannya mencetak hat-trick dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya membuktikan nilainya.”

Di akhir wawancara, menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan menghadapi Argentina di babak 32 besar atau di final serta mimpinya mencetak gol ke gawang mereka, García menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Saya berharap pertemuannya terjadi di final besar. Mengawasi Leo Messi akan menjadi tugas yang sangat berat dan sulit, tetapi bermain melawannya merupakan impian bagi saya dan setiap pemain sepak bola. Tentu saja, saat kami memasuki lapangan, satu-satunya tujuan kami adalah menang, tetapi setelah peluit akhir berbunyi, kami akan sepenuhnya menyadari bahwa kami telah menghadapi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola menurut pandangan saya.”