Joan Garcia, kiper Barcelona, meraih penghargaan kiper terbaik La Liga pada musim lalu sebelum pertandingan Barcelona kontra Athletic Bilbao dimulai, Kamis kemarin, sebelum akhirnya berubah menjadi sekadar penonton sepanjang jalannya laga, setelah menjaga gawangnya tetap bersih untuk pertandingan kedua secara beruntun.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Garcia berkata sambil tersenyum seusai laga: "Saya siap menandatangani perjanjian bahwa para lawan tidak akan melepaskan tembakan ke arah saya di semua pertandingan."

Garcia juga memberikan pujian khusus kepada rekannya di timnas Spanyol, Unai Simon, yang meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Garcia berkata: "Kami tampil hebat menghadapi lawan yang selalu menyulitkan. Unai adalah yang terbaik, dan itu berarti kami menyerang dengan baik dan menciptakan peluang. Kami bisa mencetak lebih banyak gol, tetapi yang terpenting adalah kami tampil baik secara defensif."

Ia menambahkan: "Semua orang tampil luar biasa. Lini pertahanan, dengan sistem ini yang merupakan hal rumit bagi mereka dan menuntut konsentrasi sepanjang pertandingan, tampil dengan level yang tinggi."

Kiper tersebut menyoroti nama Xavi Espart, dengan berkata: "Xavi Espart menakjubkan, ia adalah satu lagi pemain jebolan akademi klub. Dan mengingat saya sudah merasa sedikit senior di usia 25 tahun, saya berusaha membantu dan mendukung mereka."

Ia melanjutkan: "Saya melihat semua orang merasa sangat bersemangat. Kami memiliki kelompok yang lebih muda dibanding tahun lalu. Kami memiliki banyak energi dan keinginan untuk melakukan hal-hal indah bersama banyak putra klub. Kami memiliki skuad pemain yang cukup lengkap, dan kami bisa mengatur menit bermain. Jika kami tidak menuntut lebih pada diri sendiri, kami tidak akan mencapainya. Kami berada di jalur yang benar, tetapi kami baru saja memulai."

Terakhir, Garcia menanggapi tindakan polisi terhadap seorang suporter muda Barcelona sebelum pertandingan melawan Elche, dengan berkata: "Ini adalah hal-hal yang tidak kami suka melihatnya di dunia sepak bola. Klub telah mengambil keputusannya dan kami berdiri di sisi klub. Kami tidak memiliki banyak pengaruh dalam hal-hal semacam ini, tetapi terkait dengan apa yang telah diputuskan klub, kami mendukung mereka dengan sepenuh kekuatan."



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