Garcia jadi penonton dan Hamza menuntut haknya: "Sport" menilai para pemain Barcelona menghadapi Al Ahli

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menurunkan susunan pemain inti yang kuat pada edisi ke-61 Piala Joan Gamper menghadapi Al Ahly Mesir, Rabu hari ini, beberapa hari sebelum Blaugrana memulai perjalanan mereka di Liga Spanyol.

Dari sisi lain, surat kabar Katalan "Sport" menyoroti keputusan Flick yang terus mengandalkan Xavi Espart sebagai pemain penting, sementara Hamza Abdelkarim memulai laga sebagai starter menghadapi mantan timnya, Al Ahly.

Surat kabar tersebut melanjutkan: "Yang juga menarik adalah Barcelona memulai laga dengan tiga pemain berkaki kiri di lini serang".

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Barcelona meraih kemenangan atas Al Ahly dengan skor (2-1), dalam laga yang membuat tim Katalan meninggalkan kesan positif meski selisih golnya tipis, menurut "Sport".

Berikut penilaian surat kabar tersebut terhadap para pemain inti Barca menghadapi raksasa berbaju merah itu:

Joan Garcia (6) penonton: kiper Barcelona nyaris tidak diuji sepanjang babak pertama, dan hanya perlu menghalau satu bola yang mudah.

Eric Garcia (6) berkomitmen: pemain serbaguna ini memulai laga di posisi bek sayap. Ia tidak bersinar, namun menjalankan tugasnya dengan baik seperti biasa.

Jules Koundé (7) tenang: bek asal Prancis ini kembali ke posisi aslinya sebagai bek tengah. Ia tampak nyaman dan sangat tenang di posisi yang membuatnya bersinar ketika menjadi pemain Sevilla. Meski tidak menghadapi ujian yang sesungguhnya, ia meninggalkan kesan positif.

Gerard Martín (6) terkoreksi: ia terus mengisi posisi bek tengah kiri. Ia waspada, cepat, dan tidak melakukan kesalahan, sehingga memberikan sedikit rasa aman bagi timnya.

Alejandro Balde (7) kreator: bek sayap kiri ini kerap maju membantu serangan, memanfaatkan pergerakan Raphinha, dan ketekunannya diganjar dengan sebuah umpan indah kepada Hamza Abdelkarim, yang berbuah gol keunggulan.

Marc Bernal (7) bersemangat: gelandang ini tampil dalam kondisi baik, dan menunjukkan keinginannya untuk bersaing memperebutkan tempat inti di tim, meski adanya perekrutan Rodri. Ia selalu menjadi penopang bagi rekan-rekannya berkat kemurahan hati dan kecerdasan taktiknya, serta menonjol dalam membawa dan mengoper bola.

Xavi Espart (8) gemilang: ia memulai laga sebagai starter di lini tengah, dan memainkan peran yang mirip peran Pedri, dengan kecenderungan ke sisi kiri. Ia bermain dengan kecepatan yang melebihi pemain lain, serta intens, agresif, dan akurat dalam mengoper. Ia merebut banyak bola, dan nyaris mencetak gol yang akan menjadi ganjaran atas penampilannya yang luar biasa.

Fermín López (7) hiperaktif: gelandang serang ini mendapatkan peluang yang jelas setelah melewati kiper, dan juga menciptakan peluang emas untuk Raphinha. Ia menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam laga, di samping kontribusi bertahannya yang seperti biasa.

Lamine Yamal (6) santai: ia masih membutuhkan sedikit waktu untuk mengembalikan performa terbaiknya. Ia melakukan beberapa kesalahan mengoper yang biasanya tidak ia lakukan, namun ia menyisakan kilasan-kilasan bakat luar biasanya. Ia tampak menikmati permainan, meski ia perlu mengembalikan ritme bermainnya. Performanya membaik secara bertahap seiring berjalannya waktu.

Hamza Abdelkarim (7) menuntut haknya: penyerang asal Mesir ini memulai laga menghadapi mantan timnya, Al Ahly. Ia mendapatkan peluang yang jelas, namun keinginannya untuk mencetak gol membuatnya terburu-buru dan terjebak offside. Ia kembali dan mencetak gol pertama Barcelona, setelah pergerakan menyerang yang istimewa dan tembakan indah dengan kaki kirinya, sehingga terus memperbesar peluangnya bersama tim utama.

Raphinha (8) ideal: winger asal Brasil ini kembali bermain di posisi sayap kiri, salah satu posisi terbaiknya. Ia melakukan akselerasi seperti biasa dan menonjol dengan permainan vertikal, serta nyaris mencetak gol lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Ia mungkin tidak selalu akurat, namun dedikasinya penuh, dan itu terlihat jelas pada menit 27 ketika ia turun bertahan dengan gigih. Ia mendapatkan tendangan penalti dan mengeksekusinya sendiri dengan sukses.

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