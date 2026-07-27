Bek Barcelona, Eric Garcia, mengungkapkan bahwa gol yang dicetak rekan setimnya, Ferran Torres, di final Piala Dunia bukanlah hasil kebetulan, seraya memuji kerja mental yang dilakukan kedua pemain untuk mencapai puncak sepakbola dan meraih gelar dunia.

Eric Garcia (25 tahun) menjadi salah satu dari 8 pemain Barcelona yang dinobatkan sebagai juara Piala Dunia.

Bek Barcelona itu saat ini tengah menikmati liburan yang layak ia dapatkan, ketika ia menjadi tamu di radio "Cadena COPE" untuk berbicara tentang kesuksesannya bersama timnas, sekaligus menunjukkan ambisinya untuk musim mendatang bersama Barcelona.

Bek Barcelona itu mengakui dirinya tersentuh oleh besarnya rasa cinta yang diterima para pemain selama perayaan, dan ia juga tak lupa memuji rekan setimnya Ferran Torres, pencetak gol di laga final.

Ketika ditanya tentang psikolog yang bekerja sama dengannya dan Torres, Garcia tak ragu menyoroti kerja mental yang dilakukan keduanya untuk mencapai puncak dan meraih Piala Dunia.

Garcia berkata: "Untung atau malang, saya bisa menempatkan diri saya dan Ferran dalam kategori ini, karena kami sudah terbiasa dengan segalanya. Pekerjaan kami adalah bermain sepakbola, dan saya rasa itu adalah sebuah keistimewaan. Saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu bisa berjalan lebih baik atau lebih buruk, tetapi Anda harus selalu hadir dan berada dalam sikap yang tepat. Dan pada akhirnya, bukan suatu kebetulan bahwa dialah yang mencetak gol yang memberi kami Piala Dunia dalam kasus ini."

Garcia juga menjelaskan bagaimana ia menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia, yang terjadi pada laga final, dengan berkata: "Saya sudah siap sepanjang bulan ini untuk mengantisipasi datangnya kesempatan kapan saja, dan lihatlah, pada akhirnya itu datang di laga final. Dan kami berhasil memenangkannya, yang menjadi tujuan semua orang. Kami semua ada di sana untuk berkontribusi, entah giliran kami bermain atau tidak. Dan saya selalu mengatakan kepada pelatih bahwa saya siap untuk apa pun yang ia minta dari saya."

Pemain Barcelona itu mengakui ada saat ketika tim mulai merasa mampu memenangkan Piala Dunia, dengan berkata: "Itu datang setelah Enzo diusir, dan pada saat mereka menarik keluar Julian dan memasukkan seorang bek tambahan."

Setelah menambahkan Piala Dunia ke dalam daftar gelarnya yang sudah kaya, Garcia menyadari bahwa target berikutnya dalam kariernya adalah meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Barcelona.

Bintang Barca itu berkomentar tentang hal tersebut, dengan berkata: "Ya, ya. Jelas saya tidak bisa mengeluh tentang daftar gelar yang saya miliki hingga hari ini. Setiap pemain ingin menang, meraih gelar, dan untuk itulah kami ada di sini."

Eric Garcia juga menegaskan bahwa ia akan kembali menjalani latihan Barcelona pada 12 Agustus mendatang.