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Media Arab bereaksi beragam terhadap keputusan kontroversial Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Selasa ini, yang mengembalikan gelar Piala Afrika 2025 kepada Senegal dan membatalkan keputusan sebelumnya yang memberikan kemenangan administratif kepada Maroko di laga final dan turnamen kontinental tersebut. Pengadilan kembali mengesahkan hasil pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 Senegal setelah perpanjangan waktu.

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Ketika sebagian surat kabar Aljazair membahas kasus ini dengan nada keras sambil mengungkit kembali kontroversi yang menyertai pencabutan gelar dari Senegal serta keputusan-keputusan yang diambil Konfederasi Sepak Bola Afrika, liputan media Mesir tampak lebih cenderung menjelaskan dimensi putusan dan latar belakang hukumnya. Sementara itu, sejumlah media Arab Saudi memilih judul-judul yang lugas dan tegas, yang menonjolkan berpindahnya kembali gelar dari Maroko ke Senegal.

Adapun di Tunisia, liputan didominasi gaya pemberitaan informatif, dengan fokus pada berakhirnya sengketa hukum yang berlangsung selama berbulan-bulan serta kepastian identitas juara edisi turnamen kontinental yang memicu salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah turnamen tersebut.

Aljazair: Nada Keras dan Mengungkit Krisis Sejak Awal

Di Aljazair, kembalinya gelar Piala Afrika ke tangan Senegal menjadi sorotan utama pemberitaan, dengan penekanan yang jelas bahwa Senegal telah memastikan kemenangan di laga final di atas lapangan pada 18 Januari lalu, sebelum hasilnya kemudian diubah lewat keputusan administratif yang memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko.

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Surat kabar "Echorouk" asal Aljazair menyoroti bahwa keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga memulihkan hasil asli pertandingan dan menggugurkan keputusan yang memberikan gelar kepada Maroko, sehingga Senegal kembali menjadi juara kompetisi sesuai hasil laga di lapangan.

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Liputan surat kabar tersebut tidak terbatas pada pengumuman putusan, tetapi juga merambah latar belakang krisis dan kontroversi yang mendahuluinya.

Beberapa jam sebelum keputusan diumumkan, surat kabar itu menerbitkan artikel berjudul "Klaim Maroko di masa injury time: Ini tanggapan CAS dan Senegal soal panggilan telepon", yang di dalamnya menggunakan ungkapan "klaim yang tidak terbukti", merujuk pada salah satu sisi polemik yang mengiringi kasus ini.

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Sementara itu, surat kabar "El Khabar" asal Aljazair menggambarkan suka cita kubu Senegal atas kembalinya gelar melalui laporan berjudul "Reaksi pertama Senegal atas keputusan TAS". Laporan itu menyoroti pesan yang diunggah akun resmi tim nasional Senegal di platform-platformnya: "Juara Afrika sekali lagi dan selamanya".

Liputan El Khabar memiliki latar belakang yang lebih keras terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya. Pada Maret lalu, surat kabar itu menyebut pencabutan gelar dari Senegal sebagai "dagelan yang belum pernah terjadi sebelumnya", dan dalam liputan berikutnya menggunakan ungkapan "keputusan memalukan".

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Mesir: Fokus pada Isi Putusan dan Latar Belakang Hukumnya

Di pihak Mesir, liputan cenderung lebih tenang, dengan fokus pada detail putusan hukum dan konsekuensinya, alih-alih terlibat dalam polemik seputar sikap kedua tim nasional atau kedua federasi.

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Surat kabar "Youm7" menerbitkan laporan berjudul "Apa isi pernyataan Pengadilan Olahraga terkait pengembalian gelar Piala Afrika kepada Senegal?", yang berfokus menjelaskan isi pernyataan pengadilan serta latar belakang sengketa yang berakhir dengan pembatalan keputusan sebelumnya dan pengesahan kembali hasil laga final.

Laporan tersebut menyoroti krisis hukum yang memicu kontroversi luas di kalangan olahraga Afrika akibat keputusan-keputusan yang saling bertentangan mengenai identitas juara turnamen, serta polemik yang timbul terkait keabsahan prosedur yang ditempuh Konfederasi Sepak Bola Afrika.

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Surat kabar "Al-Masry Al-Youm" juga mengambil arah serupa lewat judul yang lugas: "Resmi: CAS umumkan kemenangan Senegal atas Maroko di final Piala Afrika 2025", seraya menyebut bahwa keputusan itu datang setelah penantian panjang dan kajian cermat atas gugatan Federasi Sepak Bola Senegal.

Arab Saudi: Judul Tegas Menonjolkan Berpindahnya Gelar dari Maroko

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Di media Arab Saudi, judul paling tegas dalam menggambarkan perubahan yang ditimbulkan putusan tersebut adalah yang dimuat surat kabar "Asharq Al-Awsat": "CAS kembalikan gelar Piala Afrika kepada Senegal... dan mencabutnya dari Maroko".

Surat kabar itu memilih rumusan yang memadukan dua sisi keputusan dalam satu kalimat: Senegal merebut kembali gelar yang dimenanginya di lapangan, sedangkan Maroko kehilangan trofi yang diberikan kepadanya lewat keputusan administratif setelah laga final.

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Dalam isi laporannya, Asharq Al-Awsat menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Afrika sebelumnya telah menetapkan Maroko sebagai juara meski kalah 0-1 dari Senegal setelah perpanjangan waktu. Hal itu menonjolkan kontradiksi antara hasil pertandingan dan keputusan yang akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan.

Meski judulnya tegas dan gamblang, pembahasannya tetap berada dalam koridor penyampaian perkembangan olahraga dan hukum, tanpa terjerumus ke dalam bahasa yang menyerang tim nasional Maroko.

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Sementara itu, surat kabar "Ajel" daring asal Arab Saudi memilih judul yang menekankan pembatalan keputusan sebelumnya, yakni: "Pengadilan Olahraga kembalikan gelar Piala Afrika kepada Senegal dan batalkan keputusan CAF yang memberikannya kepada Maroko". Surat kabar itu juga menyoroti bahwa pengadilan memutuskan secara bulat untuk membatalkan keputusan Komite Banding dan mengembalikan gelar kepada tim nasional Senegal.

Dengan demikian, liputan Arab Saudi ditandai dengan kejelasan hasil di judul-judulnya, seraya menonjolkan pihak yang merebut kembali gelar dan pihak yang kehilangannya, sehingga memberi pembaca gambaran langsung tentang besarnya perubahan yang ditimbulkan putusan tersebut.

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Tunisia: Berakhirnya Sengketa Hukum Jadi Sorotan Utama

Di Tunisia, media cenderung memandang keputusan itu sebagai akhir dari krisis hukum yang panjang, dengan fokus pada hasil akhir ketimbang polemik yang mendahuluinya.

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Surat kabar "Al Chourouk Tunisia" memberi judul liputannya: "Pengadilan Arbitrase Olahraga umumkan Senegal juarai Piala Afrika 2025", seraya menyebut diterimanya banding atas keputusan pencabutan gelar Senegal yang dialihkan kepada Maroko, tanpa menggunakan bahasa yang provokatif.

Situs "Diwan FM" juga menerbitkan laporan berjudul "Senegal juara Afrika 2025 lewat keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga", dengan menekankan bahwa putusan tersebut mengakhiri polemik hukum yang berlangsung lebih dari sepuluh bulan terkait identitas juara kompetisi.