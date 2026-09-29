Monchi, direktur olahraga klub Espanyol, terpaksa menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung tim Catalunya tersebut setelah ia mengungkapkan pendapatnya sekitar sepekan lalu terkait daftar kandidat penghargaan Ballon d'Or.

Ketika ditanya soal kandidat pilihannya, Monchi memilih Lamine Yamal, bintang Barcelona, meski ada permusuhan sengit di antara pendukung kedua tim. Namun, ia memiliki sudut pandang yang lebih luas, yang ia ungkapkan sebelum menyampaikan permintaan maaf.

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Monchi berkata dalam pernyataan kepada radio Cadena SER: "Saya diminta memilih di antara Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Lamine Yamal, maka saya memilih Yamal karena ia pilihan dari Spanyol."

Ia melanjutkan: "Hal itu memicu sedikit perdebatan di kalangan pendukung kami. Jika ada yang merasa terganggu, saya minta maaf."

Ia menambahkan: "Tentu saja, sebagai pendukung Espanyol, saya bisa saja memilih orang lain. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya tahu apa artinya menjadi pendukung Espanyol; saya sudah merasakan ikatan dengan mereka sejak awal, dan jika ada yang merasa tersinggung, saya minta maaf."

Ia menutup: "Ini seperti mengenakan bendera Spanyol," sembari menegaskan kebanggaannya terhadap Espanyol.