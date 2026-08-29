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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Gara-gara sarung tangan Eropa, Ittihad Jeddah tersandung jelang klasik kontra Al-Nassr

Al Fateh FC vs Al Ittihad
Al Fateh FC
Al Ittihad
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Nassr FC
A. Semper
Arab Saudi
Kroasia

Al Ittihad Jeddah tertahan hasil imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Al Fateh, pada Sabtu malam, dalam laga pekan keempat Liga Roshn Saudi Pro League.

Sang juara bertahan berhadapan dengan ketangguhan penjaga gawang asal Kroasia, Adrian Simber, yang tampil gigih mengawal gawang Al Fateh, sehingga para pemain Al Ittihad gagal menjebol jala sepanjang 90 menit.

Serangan bertubi-tubi dari tim tamu diawali dengan tembakan keras Houssem Aouar, yang dimentahkan Simber menjadi tendangan sudut pada menit ke-13.

Kiper asal Kroasia itu juga menepis tembakan keras pemain Belanda, Steven Bergwijn, pada menit ke-28.

Secara tiba-tiba, Lucas, bintang Al Fateh, melepaskan tembakan keras yang melewati sisi tiang gawang, di tengah kelengahan para pemain Al Ittihad, hingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Pada babak kedua, tekanan serangan tim tamu terus berlanjut, dan sundulan Danilo Pereira membentur mistar gawang.

Rajkovic, penjaga gawang Al Ittihad Jeddah, tampil gemilang menghalau tembakan Lukas Haraslin.

Youssef En-Nesyri, penyerang sang juara bertahan, melepaskan tembakan yang melenceng di samping gawang, sementara tiang gawang menggagalkan Al Ittihad Jeddah untuk menjebol jala, setelah tembakan keras yang dilepaskan Muadh Faqihi pada menit ke-89.

Berkat penyelamatan-penyelamatan luar biasanya, penjaga gawang asal Kroasia, Adrian Simber, meraih penghargaan pemain terbaik laga Al Ittihad kontra Al Fateh.

Al Ittihad Jeddah menambah pundi-pundi poinnya menjadi 8 poin di peringkat keempat, jelang klasik melawan Al Nassr pada pekan kelima, sementara poin Al Fateh bertambah menjadi 2 poin di posisi ke-16.

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