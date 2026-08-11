Gara-gara Musiala: Jurnalis Turki Ditahan Usai Menyebarkan "Informasi Menyesatkan"

Otoritas Turki menahan jurnalis olahraga Burhan Can Terzi di Istanbul, terkait penyelidikan tentang informasi yang ia sebarkan mengenai dugaan kesepakatan transfer bintang Jerman Jamal Musiala ke Galatasaray, sebelum akhirnya dibebaskan setelah memberikan keterangan.

Menurut yang dilansir surat kabar Spanyol "Marca", pada hari Selasa ini, otoritas menahan Terzi dalam rangka penyelidikan yang dibuka oleh Kejaksaan Umum di Bakirkoy, terkait "penyebaran informasi menyesatkan secara terbuka", setelah jurnalis Turki tersebut bersikeras atas kebenaran laporan yang menyebutkan bahwa Galatasaray telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Musiala.

Terzi sebelumnya menyebarkan informasi yang menegaskan bahwa klub Turki tersebut telah menuntaskan kesepakatan untuk mendatangkan pemain Bayern Munich itu, meskipun Galatasaray membantah kabar ini secara resmi.

Eskalasi kasus ini muncul setelah jurnalis Turki tersebut berulang kali menyebarkan informasi terkait Musiala, hal yang memicu ketidaksenangan Galatasaray, yang menilai bahwa beredarnya kabar ini secara terus-menerus dapat berkontribusi menyesatkan opini publik, terutama setelah klub sebelumnya membantah adanya kesepakatan dengan sang pemain.

Namun, Terzi tidak menarik pernyataannya, dan tetap sepenuhnya berpegang pada informasi yang ia sebarkan, dengan menegaskan bahwa ia menerima data dari berbagai sumber yang menunjukkan kemungkinan bergabungnya Musiala ke kubu tim Turki tersebut.

Sang jurnalis menjelaskan bahwa ia menyadari kemungkinan Galatasaray akan tampil membantah kesepakatan itu, tetapi pada saat yang sama ia menekankan kepercayaannya pada sumber-sumbernya, hingga mempertaruhkan reputasi profesionalnya atas kebenaran apa yang ia sebarkan.

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Selama perkembangan penyelidikan, Terzi menunjuk pengusaha Turki Oktay Ercan, pemilik klub Belgia Westerlo, sebagai orang yang memberinya informasi terkait dugaan langkah Galatasaray untuk merekrut Musiala.

Berdasarkan penyelidikan yang dibuka oleh Kejaksaan Umum di Bakirkoy, sang jurnalis dibawa ke salah satu kantor polisi di Istanbul untuk didengarkan keterangannya mengenai informasi yang ia sebarkan.

Setelah memberikan keterangannya, Terzi dibebaskan, yang berarti bahwa penahanannya berlangsung dalam kerangka prosedur penyelidikan, dan tidak merepresentasikan vonis hukum terhadapnya, serta ia masih berada di luar tahanan saat ini.