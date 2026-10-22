Kimmich absen dari pertandingan itu karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sebagai gantinya, seperti dalam dua laga internasional sebelumnya, Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof mengisi lini tengah saat klub tersukses Jerman itu bermain imbang 2-2 melawan finalis tahun lalu asal London. Ketika ditanya oleh DAZN saat jeda pertandingan mengenai penampilan kedua pemain tersebut sejauh ini, pelatih timnas Jerman itu naik pitam.

"Mereka pasangan yang hebat, mereka bisa bermain luar biasa bersama," jawab Klopp pada awalnya. Namun, suaranya kemudian meninggi saat membahas absennya Kimmich: "Menurut saya, sungguh tidak pantas membicarakan hal itu hari ini. Kita tidak bisa membahasnya tanpa kemudian menjadikannya persoalan tentang Kimmich."

Klopp menegaskan bahwa Kimmich adalah "gelandang luar biasa" yang "akan selalu mendapat tempat di tim kami". Meski demikian, timnas Jerman "membutuhkan lebih dari satu gelandang", tambah pelatih berusia 59 tahun itu: "Perdebatan seperti ini hanya ada di negara ini. Begitu seseorang tidak menjadi starter sekali saja, orang-orang langsung mengatakan dia tidak akan pernah bermain lagi. Itu benar-benar gila." Lagi pula, tim yang bagus membutuhkan "lebih dari satu, idealnya empat, lima, enam pemain agar bisa memainkan sepakbola dengan cara tertentu."

Meski begitu, Klopp menegaskan bahwa Pavlovic dan Bischof tampil "sangat bagus" saat menang 2-0 atas Serbia dan bermain imbang 0-0 di Yunani. "Namun, itu bukan berarti hal yang sama tidak bisa berjalan dengan Jo Kimmich, atau dengan Felix Nmecha, Mika Baur, atau Jannik Engelhardt. Mereka juga tampil sangat bagus." Bagi Klopp dan staf pelatihnya, yang penting adalah "kami tahu siapa saja pemain yang kami miliki dan siapa yang akan kami turunkan. Itu persoalan yang sama sekali berbeda." Klopp menyimpulkan: "Sama sekali tidak ada persoalan mendasar di sini."

Permintaan Joshua Kimmich Kepada Jürgen Klopp Untuk Tetap Bertahan Tak Dikabulkan

Untuk pemusatan latihan pertamanya, Klopp semula memanggil 44 pemain yang dibaginya ke dalam dua skuad. Kimmich masuk dalam skuad pertama. Setelah penampilan mengecewakan saat bertandang ke Belanda (1-1) dan pada pertemuan pertama melawan Yunani (0-1), sebagian besar pemain pulang. Hanya segelintir yang bertahan untuk paruh kedua pemusatan latihan. Kimmich tidak termasuk di antaranya, meskipun ia secara khusus meminta Klopp agar diizinkan bertahan.

"Ya, dia memang bertanya lagi beberapa kali," kata Klopp menjelang laga melawan Serbia, lalu menambahkan sambil berkelakar: "Namun, saya bisa bilang kepada Jo, makin sering seseorang meminta, makin kecil kemungkinan dia mendapatkan apa yang diinginkannya." Di saat yang sama, Klopp sudah berupaya mencegah munculnya perdebatan. "Dia memberikan kesan yang luar biasa dan merupakan kapten yang hebat. Semuanya baik-baik saja." Sebaliknya, ia ingin melihat banyak wajah baru dalam skuadnya "ketika para pemain utama tidak ada" dan bergurau: "Keluarga Kimmich sekarang sedang berlibur bersama. Sejujurnya, saya berharap dia benar-benar menikmati liburan itu."

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Namun, setelah penampilan meyakinkan Bischof dan Pavlovic bersama Florian Wirtz, perdebatan itu tidak lagi terbendung. Sejumlah pengamat dan mantan pemain timnas bahkan mendesak agar Kimmich tidak lagi memperkuat timnas. Yang menarik, sebelumnya justru kepulangan Kimmich yang banyak dikritik, padahal Klopp sudah menyampaikan keputusan itu saat mengumumkan pemanggilan pemain.

Untuk pemusatan latihan berikutnya, Klopp akan kembali memilih skuad yang lebih ramping dan kemungkinan besar Kimmich termasuk di dalamnya. Pemanggilan pemain dijadwalkan pada awal November, sebelum laga tandang melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November) menutup fase grup Nations League.