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Sebuah laporan media pada Rabu ini menyebut Manchester United tidak akan menyerah setelah kehilangan pemain muda berbakatnya, JJ Gabriel, yang kini sudah sangat dekat dengan Real Madrid.

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JJ Gabriel, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai harapan besar akademi muda Manchester United, sempat menghabiskan waktu singkat di Carrington.

Pemain berusia 16 tahun itu menolak menandatangani kontrak profesional dengan Manchester United dan mengumumkan kepergiannya pada Selasa malam kemarin. Kini tujuannya sudah diketahui semua orang, setelah Real Madrid memenangi perburuan tanda tangannya.

Adapun Manchester United sangat frustrasi dengan hasil ini dan merasa sangat kecewa atas perkembangan yang terjadi, mengingat gelandang serang tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Manchester United Ingin Membalas

Rasa frustrasi ini bisa mendorong Manchester United membalas Real Madrid dengan serangan pedas.

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Menurut harian "The Times", manajemen Manchester United sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Untuk itu, mereka akan membuka penyelidikan guna memastikan apakah terjadi pelanggaran yang jelas selama proses transfer.

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Klub Inggris itu akan menyelidiki apakah Real Madrid telah menjalin kontak dengan sang pemain pada musim panas lalu, yang tergolong pelanggaran terhadap regulasi FIFA terkait pemain di bawah umur.

Ini merupakan upaya Manchester United untuk menyelamatkan muka dalam transfer yang sepenuhnya lepas dari kendalinya.

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Manchester United hanya akan menerima 300 ribu pound sterling dari transfer ini, atau sekitar 360 ribu euro, sebagai kompensasi pelatihan.

JJ Gabriel Kunjungi Valdebebas

JJ Gabriel semakin dekat dengan Real Madrid, sebagaimana terungkap dari langkah terbarunya pada Rabu ini.

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Menurut harian "Marca", pesepak bola Inggris berusia 16 tahun itu mengunjungi fasilitas latihan klub di Valdebebas pada Rabu ini, sekaligus melihat untuk pertama kalinya tempat yang akan segera menjadi rumah barunya.

Kini tinggal menunggu pengumuman resmi Real Madrid soal perekrutan JJ, setelah sang pemain memutus kontraknya dengan Manchester United.

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JJ Gabriel Pamit dari Manchester United

Talenta muda Inggris JJ Gabriel memastikan masa depannya bersama Manchester United setelah resmi mengumumkan kepergiannya dari klub pada Selasa kemarin. Ia mengakhiri perjalanannya bersama Manchester United yang dimulai saat bergabung dengan akademi klub pada usia sepuluh tahun, di tengah semakin dekatnya kepindahannya ke Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Gelandang serang berusia 16 tahun itu menegaskan keputusannya melalui pesan yang diunggah di akun media sosialnya. Dalam pesan tersebut, ia berterima kasih kepada Manchester United, para pelatih, rekan-rekan setimnya, serta semua pihak yang membantunya selama bertahun-tahun di klub, tanpa mengungkap secara langsung tujuan berikutnya.

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Sejumlah laporan menyebut Real Madrid kini menjadi tujuan paling mungkin bagi pemain muda tersebut, setelah mengungguli sejumlah klub besar Eropa yang juga tertarik merekrutnya, terutama Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich. Klub Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan perwakilannya terkait kepindahan tersebut.